Ny prognose: Her rammer voldsom stormflod

Tømmermændene kan vise sig at gøre ekstra ondt fra 1. januar. DMI varsler nemlig stormflod i flere dele af Danmark.

Især i områderne omkring Odense Fjord og Roskilde Fjord skal man være opmærksom fra 1. januar. Det oplyser den vagthavende meteorolog hos DMI, Klaus Larsen.

- Den forhøjede vandstand starter i Odense og Roskilde og breder sig sydover. Tirsdag aften ved 21-tiden forventer vi en forhøjet vandstand i Odense Fjord og Roskilde Fjord på 1,30 meter, siger han til Ekstra Bladet.

Ifølge Klaus Larsen vil vindpresset være konstant, hvorfor man onsdag 2. januar kan forvente, at vandstanden stiger helt op mod 1,50 meter i Odense Fjord.

- At der kommer stormflod der, vil være helt sikkert, oplyser meteorologen.

Og det er ikke kun områderne omkring Odense og Roskilde, at man skal være ekstra opmærksom.

- Onsdag morgen vil der komme forhøjet vandstand i Juelsminde- og Horsens-området og ned gennem Lillebælt-området til den sydlige del af Fyn, Langeland og Lolland. Vi forventer en forhøjet vandstand på omkring 1,50 meter der, oplyser Klaus Larsen.

Grundet det dybe vand i Storebælt-området er prognoserne der ikke helt så grelle. Her forventes der ifølge Klaus Larsen en forhøjet vandstand på 1,30 meter.

Opfordring til forholdsregler

Meteorologen understreger, at det, selvom vandstanden omkring Odense Fjord, Lillebælt-området samt den sydlige del af Fyn vil stige med op mod halvanden meter, ikke nødvendigvis er de områder, som bliver hårdest ramt.

- Det kommer helt an på de lokale forhold, påpeger meteorologen.

På Møn kæmpede man i nytårsdagene i 2017 med stormflod. Her foran en Netto-butik. Foto: Per Rasmussen

Det oplyses ydermere, at DMI i morgen formiddag vil foretage nye prognoser, som vil tage højde for den aktuelle vandstand. De foreløbige prognoser er dog ifølge Klaus Larsen pålidelige.

- Jeg vil sige, at vi ligger inde for 20 centimeters sikkerhed, siger han og uddyber:

- Der er al mulig grund til at tage sine forholdsregler allerede nu og være forberedt på, at der kan komme noget vand.

For meget vand på for lidt plads

Klaus Larsen oplyser, at den forhøjede vandstand skyldes et lavtryk, som kommer ind over den nordlige del af Mellemskandinavien og bevæger sig mod Baltikum.

- Det giver i første omgang en hård vind til hård kuling fra vest, som blæser en masse vand ind i Skagerrak og den nordlige del af Kattegat, forklarer Klaus Larsen.

Han uddyber, at lavtrykket og den hårde vind 1. januar gør, at vandet bliver presset ned mod Sjælland, Fyn samt øhavet.

- Der er dels lavere vandstand og mere snævert der. Det er klart, at hvis man presser en stor mængde vand sammen på et lille område, er det nødt til at stige i højden, afslutter Klaus Larsen.

Ifølge DMI er grænsen for almen stormflodsvarsling i de indre farvande 1,25 meter.