Oslos borgmester opfordrer til hjemmearbejde under uvejr

Uvejret raser i Norge, og det er nu blevet så slemt, at folk, som arbejder i landets hovedstad, Oslo, opfordres til - hvis muligt - ikke at komme på arbejde tirsdag.

Det skriver byens borgmester, Raymond Johansen, ifølge det norske nyhedsbureau NTB i et opslag på Facebook mandag aften.

- Uklar og krævende situation på grund af de store mængder nedbør. Ved ikke, hvad morgendagen bringer, skriver Raymond Johansen på Facebook.

- Vi anbefaler, at de, der kan, og som har deres arbejdsplads i Oslo, skal arbejde hjemmefra i morgen for at undgå belastning af vej og offentlig transport.

Norges meteorologiske institut skrev klokken 18.30 på det sociale medie X, før kendt som Twitter, at der var registreret 60 millimeter regn i løbet af de forgangne 24 timer.

De vådeste steder var i Viken og Innlandet, som begge ligger i den sydlige del af landet.

De norske meteorologer skriver, at nedbøren vil tage til især i den sydlige del af Norge frem til tirsdag aften.

- Nedbøren vil komme både som regn og byger. Mest nedbør ventes fra mandag eftermiddag til tirsdag aften med 80-100 millimeter regn i løbet af 24 timer. Lokalt kan der komme endnu mere.

- De højeste nedbørsmængder per time ventes at være mellem 20 og 35. Hændelsen ventes mange steder at være blandt de kraftigste i 25 år, lyder det fra Norges vejrtjeneste.

Danmark ventes også at blive præget af uvejr mandag.

Her har uvejret ikke fået et navn, men hvis det sker, bliver det formentlig også Hans, oplyser DMI.

Mandag formiddag har flere politikredse i Danmark meldt om væltede træer som følge af vejret.

Værst står det til i Nordsjælland, hvor der mandag formiddag er anmeldt op mod 25 væltede træer.