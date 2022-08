Politiet advarer 'vejrturister'

Midt- og Vestjyllands Politi advarer nu 'vejrturister', der kommer for at se frithængende togskinner

I Kibæk mellem Herning og Skjern er det opstået et uvirkeligt syn som følge af dagens voldsomme vejr.

Et sæt togskinner hænger nemlig frit i luften, efter et skybrud har skyllet al jorden væk under skinnerne.

Det vilde syn har dog også tiltrukket, hvad Midt- og Vestjyllands Politi kalder 'vejrturister', der bevæger sig ud på de frithængende skinner.

Men de bliver nu advaret af Midt- og Vestjyllands Politi.

Togskinnerne hænger frit i luften i Kibæk efter et skybrud. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Strafbart og farligt

For selvom togstrækningen er lukket i mindst to uger efter skybruddet, så er det stadig ulovligt at bevæge sig på skinnerne.

Det fortæller vagtchef ved Midt- og Vestjyllands Politi, Ole Vanghøj, til Ekstra Bladet.

- Det er strafbart at bevæge sig på skinnerne efter jernbaneloven, så folk skal holde sig væk fra området, siger han.

Han fortæller, at Banedanmark har kontaktet politiet, da folk har krydset Banedanmarks afspærring for at komme tættere på synet af de frithængende skinner.

- Nu kører vi ud og sætter politiafspærring op. Det kan være farligt at bevæge sig ud på de skinner, fortæller Ole Vanghøj.

Nu sættes der politiafspærring op. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Skybrud på skybrud

Det vilde vejr ramte fredag Jylland, og lørdag blev det så Sjællands tur.

Der har været noteret hele 22 skybrud lørdag, og det betød da også, at store dele af Køgevej i Roskilde var afspærret i flere timer på grund af de store vandmængder.

Lørdag bør dog blive den sidste dag med det voldsomme regnvejr, der ifølge vagthavende meteorolog ved DMI, Mette Wagner, bevæger sig mod øst.