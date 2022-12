Prisen falder og falder: Kan mærkes på næste regning

Prisen for naturgas går nedad, og den har nu ramt det laveste punkt, siden krigen i Ukraine brød ud 24. februar.

Prisen ligger på lidt under 570 kroner pr. megawatt-time, som er den enhed, der bruges i Europa. Man skal tilbage til midten af februar for at finde en lige så lav pris.

- Lige nu er der ro på det europæiske gasmarked, siger chefanalytiker i Danske Bank Jens Nærvig Pedersen.

- Der er stadig rigeligt med gas på lager til at klare os igennem resten af fyringssæsonen, og så er vejret lige nu til den lune side, så varmebehovet - og dermed gasforbruget - ligger også lavere, end det normalt ville gøre.

Gasprisen toppede i sommer. Her nåede den i august op på lidt over 2500 kroner pr. megawatt-time.

At prisen nu er faldet til et betydeligt lavere niveau, vil også komme danskerne til gode, siger Jens Nærvig Pedersen.

- Den næste gasregning bør blive lavere. Vi ligger et stykke under de ekstremt høje priser, vi så hen over sommeren og i starten af efteråret, som var et chok for mange gaskunder.

- Vi ligger stadig på et højt niveau, som fylder meget i husholdningsbudgettet, men en del lavere, end vi gjorde for nogle måneder siden, siger chefanalytikeren fra Danske Bank.

Han tror dog ikke på, at dette er starten på et generelt fald i prisen for gas. Den vil også fremover være på et højere niveau end før i tiden.

- Det er nok nogenlunde de her priser, man skal vænne sig til, at gassen kommer til at koste et stykke tid fremover. Der kan stadig være udsving - både den ene og den anden vej. Priserne kan hurtigt stige igen, hvis vejret bliver koldt, og forbruget stiger, siger Jens Nærvig Pedersen.

Han påpeger, at de fremtidige priser afhænger af, hvorvidt gaslagrene kan blive fyldt op i løbet af foråret.

- Hvis det trækker ud, kan vi se de store prisstigninger, som vi også så i sommer. Og så afhænger prisen også af den økonomiske udvikling, og der venter nok desværre en økonomisk recession i Danmark og Europa næste år.

- Hvis den bliver dybere, og virksomhederne må skrue ned for deres forbrug, så kan priserne falde, men det er jo så på en kedelig baggrund, men om ikke andet et plaster på såret i en svær økonomisk tid.

