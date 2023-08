Regn og torden på vej: - Svært at sige hvor det rammer

På det sociale medie X skriver DMI, at der er risiko for lokale skybrud og torden i næsten hele landet de næste 48 timer

Nu kan vi da snart ikke klare mere regn denne sommer.

Men det får vi efter alt at dømme.

DMI melder nemlig nu, at der er risiko for lokale skybrud og torden i nærmest hele landet de næste 48 timer.

Nedenfor kan du se meldingen fra DMI.

Byger ind i landet

Ifølge Peter Wandler, der er vagthavende meteorolog hos DMI, fortæller, at det dårlige vejr er på vej på grund af et lavtryksområde, som ligger øst for Englandskyst.

Lavtrykket bevæger sig langsomt mod Danmark.

- Det sender byger ind i landet. Det begynder i det jyske og på Fyn, men vi regner med, at det vil påvirke hele landet, forklarer meteorologen.

Samtidig forventer han, at nogle af bygerne vil være kraftige. Det er dog ikke til at sige, præcis, hvor det vil ramme, eller i hvor lang tid.

- Det kan ændre sig mange gange med den slags vejr. Der kan sagtens svære en byge hos dig, og så tørt hos naboen, siger han.