Regn, regn og atter regn: - Det bliver vådt i vådt

Behold dit sommertøj i skuffen lidt endnu og fortsæt med at trække i regntøjet. Tirsdag bliver ingen undtagelse fra størstedelen af maj, der har været en regnfuld affære.

Temperaturerne vil tirsdag og onsdag være mellem 12 og 15 grader.

Det fortæller vagthavende meteorolog ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI.)

- Det ikke er i dag, man skal tage solbrillerne på. Det regner allerede i Jylland og på Fyn - dog ikke i Nordjylland. Det bliver et par våde dage mandag, tirsdag og lidt ind i onsdag.

- Det regn, som er nu over Fyn og Jylland, trækker videre til Nordjylland, Sjælland og Bornholm. Det bliver lidt bygeagtig regn i flere perioder. Så man bliver godt våd, når man er ude i det. Og når det ikke bygeregner kan det godt være det finregner - så det er vådt i vådt, siger Bolette Bødsgaard.

Lys i horisonten

Inden det kedelige majvejr slår håbet om sol helt ud, er der ifølge DMI bedre tider på vej. Sidst i maj vil det begynde at blive mere solrigt og varmt.

- Der er lys i horisonten. De her lavtryk vi får op over Danmark i dag lægger sig og leder kun meget langsomt væk. Det smider sit vand her, men det regner af efterhånden. Så i løbet af onsdag og torsdag skulle lavtrykkene gerne være helt væk.

- Så får vi lidt mere tørt og højtrykspræget vejr. Det giver meget bedre muligheder for sol. Næste weekend ser rigtig pæn ud. Når solen kommer igennem vil den varme op, så vi får mellem 18 og 22 grader - nogle dage op til 23 grader - hvis man er lidt heldig. Der noget at glæde sig til, siger Bolette Brødsgaard.