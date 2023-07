Regnvejret holder fast i Danmark: Varmen bliver i Sydeuropa

Hvis du har planer om at slutte ugen af med en tur på en dansk strand under en blå himmel og bagende sol, er der dårligt nyt. Der er i hvert fald ingen udsigt til hverken ret meget solskin eller varme i løbet af weekenden.

Til gengæld bliver weekenden præget af skyer og regnvejr.

Det fortæller Henning Gisselø, der er vagthavende ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI).

- Det bliver en weekend, hvor den står på regnbyger fredag og lørdag. Natten til søndag kommer der et større regnområde ind fra vest, som giver en hel del regn til hele landet i løbet af søndagen.

- Sidst på dagen klarer det op, og så er vi tilbage ved bygevejret, siger han.

Temperaturen vil ligge mellem 15 og 20 grader om dagen og mellem 10 og 15 grader om natten i løbet af weekenden, fortæller meteorologen.

- Søndag bliver det måske endda svært at komme op på 20 grader.

- Så der er ikke megen sommervarme at se frem til.

Lavtryksvejret, der har sat sit præg på Danmark den seneste tid, har bidt sig fast. Der er ikke umiddelbart udsigt til varmt og tørt sommervejr. I hvert fald ikke den næste uges tid.

Samtidig er flere lande i Sydeuropa ramt af hedebølge. Heller ikke her er der udsigt til et skifte i vejret.

- Det er et fastlåst mønster, vi har over Europa, hvor lavtrykkene kører ind over Nordvesteuropa med regn, byger og køligt vejr.

- Og så ligger al varmen nede over Middelhavet og Sydøsteuropa.

- Jetstrømmen ligger rimeligt konstant over Europa i øjeblikket. Det er jetstrømmen, der styrer fordelingen mellem varme og kulde, og hvilke baner lavtrykkene skal tage, siger Henning Gisselø.

Og det er altså et lavtryk, hvis bane ligger ind over Nordvesteuropa, der bestemmer vejret i Danmark.

- Varmen bøvler de meget med i Sydeuropa. Og mon ikke der er nogen i Nordeuropa, der godt kunne tænke sig noget af varmen fra syd, siger meteorologen.