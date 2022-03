Se billederne: Nordlys over Danmark

Ekstra Bladets fotograf var sent oppe og fangede nogle billeder af nordlyset over Danmark. Se dem her

Natten til torsdag var det muligt at se nordlys over Danmark, hvis man var heldig.

Det var Ekstra Bladets fotograf René Schütze.

Schütze var på pletten og fangede nogle pletskud af naturfænomentet. Se dem længere nede i artiklen.

- Det er lidt som at fiske. Nogle gange fanger man noget, og nogle gange gør man ikke, siger Kristian Pagh Nielsen, der er fysiker ved Danmarks Meteorologiske Institut om chancerne for at opleve det grønlige og blålige lys.

Han understreger dog også, at der er mange elementer, som skal gå op i en højere enhed, og derfor er det svært at give et præcist tidspunkt for, hvornår det formentlig vil vise sig.

Ekstra Bladets fotograf var dog, som sagt, heldig, da han begav sig til Løkken og Hirtshals.

Se et par af hans billeder her: