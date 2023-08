Skybrud truer: Mulighed for sjældent vejrfænomen

Torsdagen byder på risiko for lokale skybrud

Juli regnede væk, og den våde vejr-tendens ser ud til at fortsætte ind i årets sidste sommermåned.

Torsdag byder menuen blandt andet på lokale skybrud, men også kraftig regn.

- Der kan komme en del nedbør lokalt. Lige nu er der udsendt en risikomelding for Jylland, siger vagthavende meteorolog Jesper Eriksen.

Ifølge DMI kan der falde op imod 35 millimeter på seks timer i den vestlige del af landet.

Tornadoernes lillebror

Imellem de våde og grå skyer kan der torsdag opstå et relativt sjældent vejrfænomen torsdag.

- En dag som i dag kan der opstå skypumper. Hvis de kommer, så varer de cirka fire minutter og forsvinder hurtigt igen, fortæller meteorolog Jesper Eriksen.

- Det er tornadoernes lillebror, som man skal have respekt for. Hvis man ser en skypumpe skal man ikke prøve at fange den.

Skypumper opstår som regel, når der er byger og rolige vindforhold. De opstår typisk i starten af efteråret.

Temperaturen ligger torsdag omkring 15-19 grader.