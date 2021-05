Skybrud truer: Mulighed for skypumper

Dagen byder på varierende vejr over hele landet med kraftige byger, der lokalt kan komme tæt på skybrudsstyrke med hagl og torden. Der er potentiale for skypumper

Mange steder landet over vil det lokalt blive en regnfuld dag med kraftige byger, der kommer tæt på skybrudsstyke. Temperaturerne vil variere mellem 10 og 14 grader.

Her til morgen fortæller vagthavende meteorolog i DMI Klaus Larsen, at sprækker med sol lokalt vil bryde landet om formiddagen, men i løbet af eftermiddagen forsætter vejret i det grå tema, hvor det bliver en kølig og regnfuld gråvejrsdag.

- Der er mindre byger rundt omkring her til formiddag, men i løbet af eftermiddagen, når temperaturen stiger - vi forventer 10-14 grader over hele landet - så begynder bygerne at tage til i styrke.

- De kraftige byger kan være tæt på skybrud. Der vil falde 10 - 13 mm regn på en halv time. Nogle af bygerne kan være med hagl og torden, siger Klaus Larsen.

10-13 mm regn på en halv time er en tand under skybrudsstyrke, der kræver byger med mere end 15 mm regn på 30 minutter.

Naturfænomen

Som en lille bibemærkning kan det tilføjes, at der forventes rolige vindforhold. Kombinationen af byger med torden og rolige vindforhold betyder, der kan dannes lokale skypumper.

- Hvis man heldig eller uheldig alt efter, hvordan man nu føler det, kan man komme til at se en skypumpe i det her tordenvejr. Men det er langtfra sikkert, og det er forholdsvist sjældent, men der er potentiale skypumper, siger vagtchefen.

Skypumper er dog ikke noget meteorologiske værktøjer er i stand til at forudsige, men det en vejrsituation, hvor det kan betale sig at holde lidt ekstra øje med himlen.

Lokale skypumper vil have kort levetid, så det er om at være vaks, hvis man skulle opleve en skypumpe.

Bornholmerne vil få mindre byger end resten af landet, da strømningerne fra syd får kolde fødder over Østersøen.