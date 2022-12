Sneen kan ramme – men du skal være højt oppe

Der er altid mange, som håber på en hvid jul.

Og måske tyvstartes der allerede på sneen i år.

DMI skriver i hvert fald på Twitter, at det bliver en ’kølig og blæsende dag, hvor der igen bliver masser af skyer på himlen og også enkelte byger, der kan være med slud eller lokal sne’.

Opslaget kan ses nedenfor.

Den vagthavende meteorlog fortæller dog til Ekstra Bladet, at man nok skal spejde langt og højt, hvis man vil se sne i dag.

-Det meste af det, som kommer i dag, er regn eller tøsne, så hvis man gerne vil opleve rigtig sne, skal man nok lidt op i højderne. Det kunne for eksempel være på Sydfyn eller ved Himmelbjerget, forklarer hun.

TV2 skriver dog, at man også i Østjylland og på Sjælland godt kan forvente sne, og at der kommer til at være gode betingelser for et lokalt snedække i løbet af dagen.