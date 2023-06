Solen vil skinne over sankthansaften og Roskilde Festival

Fredag starter skyet, men der er ingen grund til at frygte, at planerne for sankthansaften går i vasken.

Det fortæller Klaus Larsen, der er vagthavende meteorolog ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI).

- Dagen starter temmelig skyet, men i løbet af formiddagen klarer det op, og vi får nogen eller en del sol, siger han.

Temperaturerne fredag kommer til at være på omkring 23 grader.

- Der kan være enkelte steder, hvor vi kan få op til 25 grader, siger Klaus Larsen.

På grund af afbrændings- og bålforbud mange steder i Danmark kommer mange til at fejre sankthansaften uden det traditionsrige bål.

Men i Hovedstaden, Midtsjælland, Sydsjælland og på Lolland og Falster er det stadig tilladt at tænde op i sankthansbålet.

Og her er vindforholdene gode til bål.

- På Sjælland er det hovedsageligt en svag til let vind - altså kun et par meter i sekundet. Vinden kommer fra nordvest.

Omkring klokken 20 fredag aften, hvor mange i de områder, hvor der må tændes bål, formentlig vil stå og beundre bålet, vil det være omkring 20 grader.

Natten til lørdag vil der være skyer over landet, men det klarer hurtigt op lørdag morgen.

Og det er der nok mange af dem, der skal være med til at åbne campingområdet på Roskilde Festival, der vil glæde sig over.

- Vi får en tørvejrsdag, selv om der måske kan være et enkelt dryp eller to i det jyske, men ellers holder det tørt med temperaturer på mellem 20 og 24 grader, siger Klaus Larsen.

I Roskilde kan man forvente sol fra en skyfri himmel hele dagen, lyder det fra DMI.

Søndag fortsætter i samme stil, men det bliver dog mere skyet.

- Der er en risiko for, at der kan komme en lille byge over Roskilde søndag, siger Klaus Larsen.

Men temperaturerne kommer igen til at ligge på mellem 20 og 24 grader.