Storm indstiller flere nordjyske togstrækninger

Fredag ventes stormen Otto at ramme dele af Danmark.

Det betyder, at togtrafikken indstilles klokken 15 og resten af aftenen på flere strækninger i Nordjylland.

Det skriver Banedanmark på det sociale medie Twitter.

Det drejer sig om strækningerne Aalborg-Frederikshavn og Thisted-Struer.

- Der indsættes togbusser. I samme tidsrum er der timedrift på flere jyske strækninger. Tjek Rejseplanen, skriver Banedanmark.

Også Nordjyllands Trafikselskab melder om ændringer som følge af den ventede storm.

Det betyder, at der fra og med cirka klokken 13.30 vil være begrænset togdrift, oplyser Mette Henriksen, der er chef for salg og kunder hos Nordjyllands Trafikselskab.

- Man skal beregne ekstra tid, hvis man skal frem og tilbage i Nordjylland i morgen (fredag, red.), siger hun.

Der vil blive indsat togbusser, men den præcise køreplan ventes fredag morgen på trafikselskabets hjemmeside.

Indtil videre vil busserne køre som normalt, men man følger situationen nøje, siger Mette Henriksen.

Kunderne kan orientere sig på hjemmesiden samt sociale medier.

Det er særligt Nordjylland, Djursland, den vestlige del af Midtjylland, Bornholm og Nordsjælland, som står til at blive ramt.

Værst bliver vejret i dele af Nordjylland, på Djursland og øerne Anholt og Læsø i Kattegat. Her varsler Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) storm med vindstød af orkanstyrke.

- Den stormende kuling, 23 m/s (meter i sekundet, red.) fra vest ventes mellem fredag 15.00 og lørdag 03.00. Den kraftige vind ventes først i Jylland og aftager sidst på Bornholm, skriver DMI.

DSB oplyser også om ændring i køreplaner som følge af stormvarslingen.

På sin hjemmeside skriver DSB, at der vil køre færre tog mellem Aarhus og Aalborg Lufthavn fredag mellem klokken 14.30 og 23.

- Lyntogene er aflyst mellem Aarhus og Aalborg Lufthavn. Vi henviser til intercitytogene som kører på strækningen, skriver DSB.

Også Samsø Rederi har meddelt, at der fredag aflyses flere færgeafgange mellem Samsø og Hou og Samsø og Aarhus fredag.

Her er der tale om i alt 11 afgange til eller fra Sælvig på Samsø i tidsrummet 12.45 til 22.00 fredag.

Tidligere torsdag meddelte Danske Beredskaber, at 1800 brandfolk vil være på arbejde de kommende to dage, og der er mulighed for at indkalde ekstra hjælp.