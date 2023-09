Storm på græsk ferieø sender danske gæster hjem før tid

Massiv regn og storm på den græske ø Skiathos har medført både forsinkede hjemrejser og forkortede ferier.

Rejseselskabet Spies har 86 gæster på ferieøen, hvoraf størstedelen skulle være fløjet hjem til Danmark tirsdag.

Men det satte uvejret en stopper for, fortæller kommunikations- og pressechef Sofie Folden Lund.

- Al flytrafik på Skiathos blev indstillet i går (tirsdag. red), og vejene til og fra lufthavnen blev spærret. Så de måtte blive dernede, og vi arbejdede på at finde overnatning til dem, siger hun.

Det er ikke unormalt med lidt regn i området på denne tid af året, fortæller hun.

- Men det er usædvanligt, at der kommer så store mængder. Der er hoteller og veje, der er ret medtagede, strømsvigt, torden og masser af regn.

Spies har arrangeret, at et fly i stedet letter fra Skiathos onsdag aften. Om bord vil være alle de gæster, der skulle have været hjemme tirsdag.

Men også feriegæster, der egentlig først skulle forlade øen i næste uge, har besluttet at flyve med hjem i aften (onsdag. red), fortæller Sofie Folden Lund.

- Nogle har ønsket at komme hjem før. Man finder ikke lige et nyt fly ved at knipse med fingrene, men det er lykkes.

Omkring 80 danskere skulle denne uge også have været afsted med Spies til Skiathos. Men den tur er blevet aflyst.

Med de nuværende vejrforhold var det alligevel de flestes ønske, lyder det.

Det er endnu for tidligt at sige noget om, hvordan de næste uger vil se ud, mener Sofie Folden Lund.

- Vi afventer situationen, men vi nærmer os den sidste del af sæsonen for Skiathos. Den næste måneds tid er det de helt sydlige øer som Kreta, Rhodos og Cypern de fleste rejser til.

- Når vi opererer i sådan en her krise, ser vi på dét, der står lige for, og hvad der så skal ske næste uge kommer i anden række. De må lige have lidt tålmodighed og afvente, og så informerer vi altid så hurtigt, som vi kan.

Stormen Daniel har siden mandag hærget Grækenland, og især regionen Magnesia, hvis kyst Skiathos ligger ud for.

Magnesia ligger 300 kilometer nord for hovedstaden Athen.

Der kom på 24 timer mellem 600 og 800 millimeter regn, hvilket er mere end et gennemsnitligt års nedbør i regionen.