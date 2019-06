Supercomputer gør din vejrudsigt bedre

Når du næste gang bander over udsigten til endnu et skybrud eller manglende sol under din ferie, kan du samtidig sende en venlig tanke mod Reading i Storbritannien.

Her ligger det europæiske center for vejrudsigter, ECMWF, som også danske DMI samarbejder med. Og selvom centeret fortsat ikke kan gøre vejret bedre, så bliver dets gigantiske supercomputer i disse dage opgraderet med software, der gør vejrudsigterne markant mere præcise.

- Det kan godt virke småt, når vi siger, at vejrudsigterne nu forbedres med op til tre timer.

- Men det svarer altså til, at man kan forudsige, om der kommer et skybrud om morgenen eller først til middag, hvilket særligt gør en forskel for dem, der skal bruge vejrudsigten professionelt, forklarer Florian Pappenberger, der er direktør for vejrudsigter hos ECMWF, til Ekstra Bladet.

Du kan her se lidt mere om teorien bag forbedringerne af softwaren, som gør vejrudsigterne mere præcise. Video: YouTube

Politi: Biler væltet omkuld af skypumpe

Dybt afhængig af data

Som vi har oplevet i denne uge, er det også en fordel for almindelige mennesker på folkemøder, til festivaler eller bare derhjemme i haven, hvis meterologerne bliver bedre til at advare om voldsomt vej.

- Vores ultimative mål er at lave den bedste vejrudsigt i verden, hvilket kræver, at vi hele tiden bliver bedre og bedre.

Selvom det britiske vejrcenter råder over en af verdens største supercomputere til at beregne vejrdata på, er troværdige data fra satellitter og andre sensorer på jorden fortsat afgørende. Det er de mennesker, som hele tiden forbedrer softwaren også.

- Vi er dybt afhængige af de data, så jo bedre de er, jo større er chancen for, at man kan lave en præcis vejrudsigt, siger Florian Pappenberger.

- Vores seneste opgradering af softwaren i supercomputeren gør det bare muligt at bruge flere observationer og datapunkter fra de kilder.

- Det bliver simpelthen mere præcist at finde ud af, hvor for eksempel et nyt vejrsystem har sit udgangspunkt.

Sådan ser noget af 'indmaden' i supercomputeren i Reading ud. Foto: Andrew Brookes/ECMWF

Se også: Rystet over torden-dommer: - Jeg er mærket for livet

Dansk samarbejde

I praksis gør den forbedrede software det muligt at bruge observationer fra en længere tidsperiode, uden at det tager længere tid at lave vejrudsigten.

- Og bare det at have en times flere observationer at arbejde med, giver en massiv ændring i kvaliteten af vejrudsigterne.

Den nye software er i øvrigt lavet i Reading, men det er sket i tæt samarbejde med centerets mange partnere også i Danmark. Forskere fra hele Europa hjælper således med at gøre modeller og software bedre.

SAS' teori: Sådan blev ansat ramt af lynet

Backup for DMI Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) råder også over sin egen supercomputer. Men som andre meterologiske centre i Europa har man et tæt samarbejde med centeret i Reading, hvis supercomputer kan bruges som backup, hvis DMI’s svigter.

Pas på vejret: Skybrud kan ødelægge din bil