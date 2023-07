Tordenbyger og skybrud truer ferieø

Bornholmerne kan lørdag se frem til at ordentligt skyl

Lørdag eftermiddag kan blive en særdeles våd affære for Bornholmerne.

'Der er risiko for tordenbyger og lokale skybrud på Bornholm,' skriver Dansk Meteorologisk Institut på Twitter.

Ifølge DMI vil nedbøret komme omkring klokken 14:00 og gælde frem til 20:00 lørdag aften.

Lokalt kan der falde op til 25 mm regn på blot 30 minutter.

Rammer hele landet

Det er ikke kun Bornholmerne, der får sig en våd overraskelse de sidste dage af juli.

DMI varsler nemlig regn flere dage i den kommende uge, hvor Bøgeskoven ved Skanderborg bliver fyldt med glade festivalgæster.

- For Smukfest og resten af landet gælder det lige nu, at vi stadig ligger i en periode med en meget ustadig vejrtype, hvor det skiftevis går fra nogen sol og mest tørt til byger og regn, og det er også det, vi ser ind i under Smukfest, sagde Hans Peter Wandler, der er vagthavende meteorolog hos DMI.

- Det er en klog løsning at tage regntøjet og gummistøvlerne med, understregede han.