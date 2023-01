Tornado og uvejr skaber ødelæggelse og dræber seks i Alabama

Flere voldsomme uvejr og mindst én tornado har torsdag skabt store ødelæggelser i delstaten Alabama i USA og hele regionen.

Mindst seks mennesker har mistet livet.

Det oplyser lokale myndigheder ifølge nyhedsbureauet Reuters.

- Det gør mig trist at have fået at vide, at seks Alabama-borgere er døde i de uvejr, som har hærget vores stat, udtaler guvernør i Alabama Kay Ivey på Twitter.

Direktør for kriseberedskabet i Autauga County Ernie Baggett fortæller om betydelige skader i flere lokalsamfund.

Det gælder blandt andet i Old Kingston og Marbury, fortæller han.

- Vi har omkring 40-50 hjem, som enten er voldsomt beskadigede eller ødelagte lige nu, siger Baggett ifølge det amerikanske medie NBC News.

Til nyhedsbureauet AP uddyber Baggett, at 12 mennesker har fået så alvorlige skader, at de er blevet bragt til hospitalet. Han ved dog ikke, hvor slemme skaderne er.

Der er blevet erklæret krisetilstand i seks lokalområder i Alabama: Autauga, Chambers, Coosa, Dallas, Elmore og Tallapoosa County.

- Vi kender alt for godt til ødelæggende vejr. Men vores indbyggere er modstandsdygtige. Vi vil komme igennem det, og det vil gøre os stærkere, skriver guvernør i Alabama Kay Ivey på Twitter.

Stærke vinde og voldsomme mængder regn betød, at titusindvis var uden strøm i dele af Georgia, Mississippi og Alabama.

Over 250 fly blev aflyst eller forsinket i Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport i Georgia og Charlotte Douglas International Airport i North Carolina.

Byen Selma i Alaba er en af de hårdest ramte.

Her sad Bobby Green i sin bil, da uvejret ramte, fortæller han til lokalmediet WVTM.

- Jeg troede, at det var slut, siger han.

Green forklarer, at der landede så mange ting på bilen under stormen, at han måtte klatre ud af vinduet ved passagersædet for at komme ud af bilen.