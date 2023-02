Tre personer fundet døde i tyfon

Tre personer har mistet livet i tyfonen Gabrielle, som har ramt New Zealand.

Det oplyser newzealandske myndigheder ifølge det franske nyhedsbureau AFP.

Myndighederne siger onsdag, at mens det værste af stormen er overstået, 'er vi ikke helt ude af farezonen endnu'.

En af de dødfundne blev fundet ved et område, hvor en brandmand blev meldt savnet under tyfonens hærgen.

Det oplyser Kieran McAnulty, som er New Zealands minister for katastrofehåndtering.

De to andre blev fundet i Hawke's Bay-regionen, som er en af de områder, som har været hårdest ramt af tyfonen.

New Zealand erklærede tirsdag undtagelsestilstand i landet på grund af det voldsomme vejrfænomen.

De tre lig er endnu ikke blevet identificeret, men Kieran McAnulty gav alligevel sine 'dybeste kondolencer til deres familier, til lokalsamfundene, alle frivillige og nødberedskabet'.

- Det her kommer uden tvivl til at ramme hårdt, siger han.

Annonce:

- Desværre har vi mistet to liv, begge i Hawke's Bay-området. Det er utroligt smerteligt for alle, som er involveret.

Tyfonen har primært ramt den nordlige af de to primære newzealandske øer.

Ud over at have kostet menneskeliv og skader har den også ramt øens elnet, hvor 225.000 kunder ifølge nyhedsbureauet Reuters onsdag stod uden strøm i deres hjem.

Beboere i de hårdest ramte områder opfordres desuden af myndighederne til at spare på vand og fødevarer, da der kan komme mangel på fornødenheder.

- Mens New Zealand står op denne morgen (onsdag, red.), er der dele af landet, som stadig står midt i effekten (af tyfonen, red.), siger Kerry Gregory, som er chef for New Zealands beredskab.

- Når vi ser på områder som Hawke's Bay, omkring Wairoa eller Napier, når vi ser på Tairawhiti, kan vi se, at der er lokalsamfund, som stadig står midt i tyfonens skader.