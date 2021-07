Tropisk varme får folk ud i solen og til vandet

Måske bød lørdagen ikke på 31 grader, men temperaturen var alligevel nærmest tropisk og godt deropad. Badevandet var derfor ualmindelig attraktivt for både unge og gamle.

Det flotte sommervejr fik gang i kajak-poloen i Københavns Havn. Foto: Anthon Unger

Brug rigelig med solcreme Solcreme er helt nødvendigt, når solen og uv-strålerne er så hårde, som de er nu. Men for at få den korrekte beskyttelse skal man dog smøre rigeligt på. Ifølge Kræftens Bekæmpelse er vi alt for dårlige til at bruge nok solcreme, og dermed nedsætter vi solfaktoren i solcremen. En indsmøring af solcreme er en stor håndfuld til en voksen og cirka det halve til et barn. Foto: Peter Hove Olesen Smører man sig eksempelvis med faktor 15 i et for tyndt lag, nedsættes beskyttelsen til cirka faktor 2. For at opnå den beskyttelse som står på flasken, skal en voksen bruge ca. 40 ml solcreme (svarende til en god stor håndfuld) til at dække hele kroppen. Børn skal bruge cirka det halve. Det er en god ide at smøre sig ind i solcreme ca. 20 minutter før, man skal ud i solen – og gentage det efter 20 minutter. Man bør smøre sig igen, hvis man har badet, svedt meget eller har tørret sig med håndklæde. D-vitamin

Kræftens Bekæmpelses solkampagne anbefaler, at vi skruer ned, men ikke slukker for solen. Sollys er vigtigt – ikke mindst på grund af vores behov for D-vitamin. D-vitamin dannes, når solens uv-stråler rammer huden. Selv om man omgås solen med omtanke, bruger solcreme og opholder sig i skyggen mellem klokken 12 og 15, (Det vil sige: De tre ’S’er – Skygge, Solhat og Solcreme) får man stadig sin nødvendige dosis D-vitamin. Kroppen danner nok D-vitamin, hvis blot man er ude i solen i 10-20 minutter tre gange om ugen. Om sommeren får vi fyldt vores D-vitamin-lager op. Lageret af D-vitamin kan kroppen tære på om vinteren, hvor vi ikke kan få D-vitamin fra solen. Hvis solskoldning

Er man for længe i solen og er blevet forbrændt, kan intet desværre fjerne den skade, der er sket på huden. Men der findes gode råd, som kan lindre. 1) Bliv ude af solen, indtil rødme, ømhed og afskallet hud er væk. 2) Drik rigelige mængder vand 3) Køl det solskoldede område ned med lunken (cirka 25 grader) vand i en halv til en hel time. Vær forsigtig med børn, som kan blive meget afkølede 4) Smør jævnligt med fugtighedscreme 5) Hvis forbrændingen er så slem, at huden er helt mørkerød, anbefales det, at man søger læge. 6) Hold desuden øje med forandringer i din hud på hele kroppen i lang tid efter en forbrænding. Bliv klog af skade og sørg fremover for altid at følge solrådene: Skygge, solhat og solcreme. Vis mere Vis mindre

Især mange af de unge strandløvinder lod forstå, at de nu flere dage i træk havde ladet sig stege på begge sider i den brændende sol.

Det er godt at få en anden til at smøre sig godt ind på ryggen. Foto: Linda Johansen

Nogle kan ikke få sol nok, mens andre godt ved, at arbejdet med at få den flotteste solbrune kulør kan have en bagside.

Sophie og Mie Dragør-pigerne Sophie Faaborg, 21, og Mie Hvidman, 20, valgte at bruge lørdagen på en bytur. Det indebar så også, at middagsheden skulle tilbringes ved Havnebadet. Dragør-pigerne kan bedre lide Havnebadet på grund af krabberne ude i Dragør. Foto: Anthon Unger – Selvfølgelig er der nok bedre vand ude ved Dragør, men der er også pokkers mange krabber, og så skal man langt ud, før der bliver dybt, forklarer Sophie. Begge kvinder er netop kommet op af vandet efter en svalende tur i havnen, og så snart de største dråber er fordampede, skal de smøres ind i solcreme. – Min er en faktor 30, siger Sophie. – Og min er en faktor 50, tilføjer Mie og fortæller samtidig, at hun kan have en tendens til at blive rød ved for meget sol, så hun er af den grund meget opmærksom på at bruge solcreme. – Egentlig ville jeg også gerne smide toppen og få sol på overkroppen, men det tør jeg ikke. Jeg er for genert, for jeg ved, at folk vil kigge, og det kan jeg ikke lide, griner Sophie. Vis mere Vis mindre

Intens soldyrkelse kan give forbrændinger og kræft i huden. Derfor anbefaler Kræftens Bekæmpelse de tre vigtige ’S’er: Skygge, Solhat og Solcreme. Følger man disse råd kan man nedsætte risikoen for belastning af uv-stråler, man kan undgå solskoldninger og forebygge kræft i huden på længere sigt

Christine, Agnete og Lea De tre unge kvinder fra provinsen er en del af en gruppe, der har gået på efterskole sammen, og som lige nu er på ferie i København. Vi holder ferie i København og nyder solen, forklarer efterskoleveninderne. Foto: Anthon Unger – Vi har lånt en lejlighed, og nu hygger vi også rigtigt herinde i byen og ved havnebadet, fortæller 18-årige Christine Thuesen, Holbæk. Veninderne, 18-årige Agnete Jørgensen fra Aalborg og 17-årige Lea Knudsen fra Horsens, lader forstå, at flokken bedst kan lide grøn Tuborg, for sådan er det nu en gang på landet. – Men selv om vi fester om aftenen, så husker vi at smøre os ind i solcreme om formiddagen, når vi går til vandet, forsikrer de. De ligger på solparade for tredje dag i træk og nyder varmen, siger de og fremviser solcreme med en faktor på mellem 30 og 50. Og lige så enige er de om det med at ligge topløs. – Det er ikke normalt i Jylland. Folk vil godt nok kigge, hvis vi gjorde det, mener Agnete. Vis mere Vis mindre

Op imod 90% af alle tilfælde af al hudkræft kan forebygges, hvis man beskytter sig mod uv-stråling fra den naturlige sol.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Isabella og Camilla

Man bruger ikke det med at smide toppen, når man er ved vandet, der hvor vi kommer fra. Sådan lyder det enstemmigt fra Isabella Vogts, 17 år og Camilla Bach, 18 år – begge fra Aalborg. Faktisk mener Camilla, at hun i hele sit liv kun har set én topløs i det nordjyske – og alle gloede.

Vi solbader meget og prøver at huske cremen, bedyrer de to Aalborg-piger. Foto: Anthon Unger

– Nej lige der er der ingen risiko for solskoldning, griner pigerne og bedyrer i øvrigt, at de prøver at huske at bruge sololie.

– Vi går rigtig meget i solen, og lige nu er jeg iført en faktor 25 på skuldrene og i ansigtet. Det er mest der, solen bider, forklarer Isabella.

– Jeg bliver også sjældent solskoldet, men jeg har faktisk også en 25’er på i dag. Vi har ikke ligget her så længe, men regner da med at blive nogle timer endnu, så vi vil prøve at huske at smøre lidt mere på lidt senere.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Maria, Stine og Hannah

De tre veninder, Maria Nielsen, 24, Stine Bloch, 26, og Hannah Bacon, 23, kender hinanden fra fodboldklubben i Aarhus, hvor Maria stadig er aktiv.

De tre fodboldveninder tager den på langs for tredje dag i træk. Foto: Anthon Unger

Stine bor nu på Islands Brygge i København og har de to andre på visit. Fredag nød de solen og varmen på Reffen, men lørdag er det Islands Brygges Havnebad, der trækker.

Den bankende sol i middagsheden synes ikke at påvirke kvinderne. Faktisk kan Hannah, som kommer fra Sidney, oplyse, at det er hverdagstemperaturer for hende – kort sagt: solen er ikke for meget, og det er ikke for varmt.

Alle tre har en fantastisk kulør, og kun Maria har snydt lidt ved at have været et smut på Grand Canaria.

– Jeg har taget en solfaktor 50 med, som vi alle smører os ind i, så vi er i den grad opmærksomme på, at solen kan være skadelig, forklarer Stine og tilføjer samtidig, at ingen af dem ville bryde sig om åbenlyst at ligge topløse.

– Vi er for blufærdige, mener Maria.