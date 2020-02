Usædvanlig vintervarme i Sydeuropa

Står du over for en vinterferie i Sydeuropa, skal du huske at pakke solcremen.

I øjeblikket kan man nemlig syd for Alperne opleve ekstreme vinter-temperaturer, oplyser DMI.

- Der er den situation i øjeblikket, at der strømmer kold luft nordfra og ned over Mellemeuropa, men når luften passerer over Alperne, bliver den varmet op. Det man kalder fønvind, og det får temperaturen til at stige, siger vagtchef Thyge Rasmussen.

Han bemærker, at der særligt i det sydlige Spanien er varmt for årstiden.

Tidligt forår

I Valencia er dagtemperaturen i øjeblikket helt oppe på 24 grader, og det skyldes ifølge vagtchefen flere forhold.

- Det er et udslag af, at det generelt er meget varmt i øjeblikket, selvom det er blevet lidt koldere her nordpå.

- Der er også rigtig varmt i Nordafrika i øjeblikket, og den varme luft siver op til den sydlige del af Spanien og Portugal, siger Thyge Rasmussen.

Selvom de høje temperaturer er usædvanlige, er der dog ifølge Thyge Rasmussen ikke tale om andet end tidligt forår.

- De er vant til, at foråret så småt begynder her i februar og marts, så det kommer bare lidt tidligere ligesom herhjemme. Vi har også udsigt til varmere vejr, og de næste dage kan vi forvente temperaturer på otte til ti grader, siger han.

I Sevilla har temperaturen nået 23 grader, i Lissabon 18 grader, og i Malaga er der 20 grader.