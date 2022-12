Usædvanligt varmt nytårsvejr

Til trods for at vi er midt i vinteren, bliver nytårsvejret mildt. Temperaturerne kan endda blive tocifrede, og nattefrost skal der spejdes langt efter.

Og så bliver det vådt at hoppe ind i 2023.

- Vi lover temperaturer lørdag og søndag på mellem 5 og 11 grader. Og det er meget mildt for årstiden.

- Det er efterårsagtigt vejr, selv om det er årets sidste weekend, fortæller Jesper Eriksen, der er vagthavende meteorolog ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI).

Når vintervejret er mildt, er det ofte også blæsende og regnfuldt. De kommende dage bliver ingen undtagelse.

- Der kommer perioder med regn og blæst, og hvis man får solen at se, bliver det kun i korte perioder, siger Jesper Eriksen.

Fredag kan der dog være perioder med sol først på dagen.

Nytårsaften har udsigt til at blive våd. Skal nytåret for eksempel skydes ind i København, spår udsigten lige nu regn i timerne mellem klokken 22 og 4. Det samme gælder i Aarhus.

- Der kommer regn ind over Danmark fra sydvest, så når man skal ud for at fyre raketter af, regner det over det meste af landet. Måske holder det tørt mod nordvest, siger Jesper Eriksen.

- Til at starte med vil der være en god frisk vind fra sydvest, men den aftager i dagens løb langt de fleste steder, siger han.

Det milde nytårsvejr er usædvanlig varmt, lyder det fra den vagthavende.

- Det er meget normalt, at vejret skifter mellem varme og kulde om vinteren, men det her vejr ligger til den varme side, når vi lover op til 10 grader på årets sidste dage.

- Det er ret varmt, og det er ikke noget, vi ser hvert år, siger Jesper Eriksen.