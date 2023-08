Uvejr i gang: Her rammer dobbelt skybrud

Hvis du befinder dig vest for Storebælt, har du nok bemærket, at der falder store mængder regn.

Det drejer sig bl.a. om Langeland, som er ramt af et dobbelt skybrud, oplyser DMI på det sociale medie X omkring klokken 21.30.

'De foreløbige nedbørsmængder fortæller, at der på 30 min er faldet 37,8 mm regn i Rudkøbing på Langeland svarende til dobbelt skybrud', står der i opslaget.

På Sydlangeland er der også faldet en masse vand. Der er tale om 24,7 millimeter regn på en halv time.

DMI skriver, at der er tale om skybrud, når der er faldet 15 millimeter regn på 30 min.

Klokken 23.41 sendte DMI et varsel ud om kraftig regn og lokale skybrud. Det skulle ramme de steder, som er markeret på nedenstående kort.

17.000 lyn over Danmark

Det er dog ikke kun på Langeland, at man har fået det såkaldt dobbelte skybrud.

Det gælder også Svenborg.

Her er der faldet 31,9 millimeter regn på en halv time, skriver Ritzau ifølge TV 2 Vejret.

Sidstnævnte medie oplyser desuden, at Meterologisk Institut i Norge har målt over 17.000 lyn over Danmark lørdag aften.

Her har 129 af dem ramt landjorden. Resten har været sky til sky.

Lynnedslag lørdag aften ved Gåsetårnet i Vordingborg. Foto: Per Rasmussen

Ingen slipper

En koldfront bevæger sig indover Danmark i øjeblikket, og det bringer torden og skybrud med sig.

- Koldfronten bevæger sig indover landet med en hel del regn og torden, og lige nu tordner det en del langs den jyske vestkyst, siger vagthavende meteorolog hos DMI Henning Gisselø til Ekstra Bladet tidligere på aftenen.

Meteorologen oplyser, at fronten vil bevæge sig mod øst i de kommende timer.

- Det betyder, at der er en del regnbyger, som skal passere landet. Der er ingen, der slipper, og lokalt kan der komme skybrud, siger Henning Gisselø.