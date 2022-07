Varmerekord kan blive slået i sønderjysk landsby onsdag

Onsdag bliver det danske sommerland ramt af massiv varme, og måske bliver der endda skrevet vejrhistorie.

Indtil nu er den højeste temperatur nogensinde målt i Danmark 36,4 grader i Holstebro. Det var i august 1975.

Men den rekord kan en lille sønderjysk landsby komme til at slå onsdag, skriver Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) på sin hjemmeside.

- Et bud på den nye trofæholder kan være Store Jyndevad i Sønderjylland, hvor vinden kommer op fra Tyskland.

- Store Jyndevad ligger nemlig lige i skudlinjen, når sydøstenvinden sender den massive varme fra det europæiske kontinent op mod Danmark, bemærker DMI på sin hjemmeside.

Det meteorologiske institut har en officiel målestation i Store Jyndevad, som ligger lige ved den dansk-tyske grænse.

Vagthavende ved DMI Lars Henriksen peger på Store Jyndevads placering som årsag til, hvorfor rekorden kan blive slået netop her.

- Tager man et landkort, kan man se, at det ligger lige der, hvor den luft, der kommer nede fra Europa, rammer grænseegnene.

- Andre steder i landet er i højere grad omgivet af vand, og det modererer temperaturen. Store Jyndevad er en klassiker med de høje temperaturer.

Selv hvis varmerekorden ikke bliver slået onsdag, kan temperaturerne nå op omkring 35 grader, og det er rimelig atypisk, påpeger meteorologen.

- Det er stadig varmt, for det er jo ikke normalt, at vi har temperaturer over 30 grader.

- Men det er heller ikke helt unormalt, for det sker altså en gang imellem. Det kan man også se tilbage i historien. Men det sker bare ikke hver sommer, siger Lars Henriksen.

DMI har tirsdag udsendt et varsel om hedebølge. For at kunne tale om hedebølge skal middeltemperaturen af de højeste registrerede temperaturer være over 28 grader i et område målt over tre sammenhængende dage.

Tirsdag og onsdag bliver meget varme med udsigt til over 30 grader - nogle steder op mod 35 grader.

Men da mandag havde temperaturer mellem 20 og 25 grader, og torsdag ventes at se ligeså ud, er det ikke sikkert, at kriteriet for hedebølge opfyldes, bemærker DMI.

Lars Henriksen forklarer, at det især er den varme vind fra et brandvarmt Europa, som får de danske termometre til at banke i vejret.

- Men i løbet af onsdag eftermiddag og aften slår vinden over i vest, og så har vi Nordsøen liggende med vand, som slet ikke er lige så varmt, og så falder temperaturen.

- Men torsdag ser stadig i den nordøstlige del af landet ud til at blive varm med omkring 25 grader. Så falder det jævnt fredag og lørdag, men fra søndag er der mulighed for ganske høje temperaturer igen.