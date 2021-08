Varmeste måned nogensinde

15,77 grader.

Det er den nye rekord, som juli 2021 altså kan prale af. Det er marginalt højere end rekorden fra 2016, som lød på 15,76 grader. Sådan skriver det amerikanske meteorologiske institut NOAA. Rekorden vækker ikke umiddelbart begejstring ved instituttet.

- I det her tilfælde er førstepladsen det værste sted at være, siger Rick Spinrad, der er leder af NOAA.

Han forklarer, at juli typisk er den varmeste måned om året, men i 2021 har juli overgået sig selv. Den nye rekord tilføjer ifølge Spinrad til den bekymrende retning, som klimaforandringerne har sat for jordkloden.

I løbet af sommeren har man på Ekstra Bladet kunnet læse om, hvordan Grækenlands skovbrande har været ude af kontrol, og hvordan Tyrkiet har oplevet den værste naturkatastrofe i landet i 100 år.

Det amerikanske meteorologiske institut NOAA vurderer, at juli med al sandsynlighed kommer til at bidrage til, at 2021 bliver ét af de 10 varmeste år nogensinde.

NOAA har holdt regnskab med verdens temperaturer i 142 år.