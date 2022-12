Vejret den kommende uge byder på blæsende og våd udgang af 2022

Den sidste uge af 2022 bliver blæsende og våd, men med lokal chance for sol.

Det fortæller vagthavende meteorolog Anna Christiansson fra Danmarks Meteorologiske Institut (DMI).

- Den kommende uge står fronterne i kø for at passere Danmark vestfra. Det bliver blæsende, og det vil regne. Måske kan der stedvist komme slud, men det bliver alligevel mildt den kommende uges tid, siger hun.

Dagstemperaturerne vil ligge mellem tre og otte grader. Lokalt kan der komme let nattefrost.

- Vi starter ugen ud i dag med skyet, diset og stedvist tåget vejr. Der vil være perioder med regn. Temperaturerne vil ligge mellem fem og otte grader, siger den vagthavende meteorolog.

- Og vinden starter ud med at være jævn til frisk fra syd. Herefter har vi en koldfront, som kommer ind vestfra med regn. Den får vinden til at dreje om mod vest og nordvest.

Vinden kommer herefter til at tiltage og byder på kraftige vindstød med styrke af kuling eller storm.

Tirsdag kan der være mulighed for nogen sol og kun enkelte byger med regn, måske slud. Ud på eftermiddagen bliver det dog mere skyet fra sydvest.

Her bliver temperaturerne mellem fire og syv grader. Vinden bliver jævn til hård.

Natten til onsdag kan temperaturen komme helt ned til én grad, igen med jævn til hård vind omkring sydvest, ved kysterne stedvis op til kuling. Her er der igen er risiko for kraftige vindstød.

- Det kommer til at blive blæsende og regn resten af ugen, men med mulighed for at se lidt til solen enkelte dage.

- Det kan skifte, men umiddelbart ser det ud til, at der er mulighed for at se solen torsdag, siger Anna Christiansson.