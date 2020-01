Trist melding fra DMI

Har du planer om at være udenfor i weekenden, skal du sørge for at klæde dig til vådt vejr, medmindre du bor i landets vestlige egne, der får solen at se lørdag.

Sådan lyder meldingen fra meteorolog Erik Hansen fra DMI.

- Det bliver en forholdsvis grå fredag. Vi har mange skyer og lidt regn og finregn og også diset vejr rundtomkring. I Nordjylland klarer det lidt op, så de kan se frem til lidt sol, fortæller han.

Weekenden over kommer vi til at ligge på fem til otte grader, mens nætterne rammer frysepunktet.

Ligeledes bliver der heller ikke 'chill-faktor' at tage højde for, da vinden holder sig forholdsvis rolig.

- Vi har en svag til jævn vind fra vest og sydvest, der i Jylland kan tiltage til frisk vind, fortæller han.

- Det er ganske pænt vejr for årstiden, men det er januar måned. Vi ligger fem grader over normalen for januar.

Se hele weekendprognosen i videoen øverst i artiklen.

Danmark tæt på varmerekord