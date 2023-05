Vild varmerekord: - Det er bekymrende

Mens vi går og venter i spænding på at sommersolen melder sin ankomst i Danmark, har de det nok helt anderledes i Vietnam.

44,1 grader. Så varmt var der nemlig pludselig i Thanh Hoa-provinsen. En ny varmerekord der kommer i kølvandet på adskillige andre varmerekorder i Asien. Det skriver The Guardian.

Mens den målte temperatur i Vietnam er den højeste målte nogensinde, har både Thailand, Myanmar og Laos slået varmerekorder for april måned under den nuværende hedebølge. Varmerekorder, der tvinger lokalbefolkningen til at starte arbejdsdagen tidligere.

- Vi er nødt til at stoppe med at arbejde før klokken 10 om formiddagen for at undgå varmen, fortæller Nguyen Thi Lan, en lokal landmand, til The Guardian.

Bekymrende

Ligeledes er vi også allerede i Europa begyndt at slå den ene varmerekord efter den anden.

Nguyen Ngoc Huy, der er klimaekspert i Vietnams hovedstad, Hanoi, fortæller, at målingerne ikke tegner godt.

- Det er en bekymrende rekord, når man ser på global opvarmning. Jeg tror, at denne rekord vil blive gentaget mange gange, og det bekræfter bare, at ekstreme klimamodeller viser sig at være sande, siger han til The Guardian.

Den nymålte rekord i Vietnam slår den tidligere rekord fra 2019 på 43,4 grader.