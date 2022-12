Vinterstorm: Mindst 25 døde i amerikansk by

Antallet af dødsofre for det kolde vintervejr, der har ramt særligt hårdt i Buffalo i den amerikanske delstat New York, har mandag rundet 25 alene i denne by.

Det meddeler den lokale politiske leder i amtet Erie, Mark Poloncarz, på et pressemøde.

Søndag var der 13 bekræftede dødsfald i byen. Mandag er yderligere 12 omkommet af årsager, der er direkte eller indirekte forårsaget af uvejret.

På landsplan har uvejret kostet omkring et halvt hundrede mennesker livet.

Poloncarz betegner den kraftige snestorm som 'formentlig den værste i vores levetid og i byens historie'.

Den hidtil værste snestorm i nyere tid kostede knap 30 mennesker livet i Buffalo i 1977. Poloncarz forventer, at dødstallet denne gang vil blive højere, siger han.

Byen har godt en kvart million indbyggere. Det er den næststørste by i delstaten New York.

Annonce:

Mandag fik den besøg af guvernør Kathy Hochul. Hun siger, at det er 'århundredets snestorm', der har ramt Buffalo.

Og det er 'alt for tidligt at sige, at den er overstået', tilføjer hun.

Guvernøren, der selv kommer fra Buffalo, erklærer sig lamslået over det syn, der mødte hende i byen.

- Det er som at gå ind i en krigszone, siger hun og beskriver snedriver på op mod 2,5 meter i højden, der havde lagt sig op ad nogle af byens huse.

Andre steder opstår der livstruende tilstande på grund af strømafbrydelser, siger Hochul.

- Det er en krig med moder natur, siger hun.

Ifølge meteorologerne kan nogle områder omkring Buffalo få yderligere op mod en meter sne i løbet af natten til tirsdag.

Millioner af amerikanere er påvirket af det usædvanligt kolde vejr, der har ramt omkring to tredjedele af USA i juledagene.

I de seneste dage har mange måttet aflyse juleplanerne. Over 15.000 flyafgange er aflyst i USA. Alene mandag er over 1700 afgange aflyst på grund af vejret.