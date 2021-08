Voldsom oversvømmelse efter skybrud

En dame fra Vordingborg ringede til brandvæsenet, da hun var bange for, at oversvømmelserne havde gjort, at hun ikke kunne komme ud af sin kælderlejlighed

På Nørregade i Vordingborg har oversvømmelserne efter et skybrud været som voldsomme, at brandvæsenet har måttet tjekke til en kælderlejlighed. Det fortæller Ekstra Bladets fotograf Per Rasmussen.

Damen, der bor i lejligheden, havde frygtet, at hun ikke kunne forlade sin bopæl, da der ligger omkring 20 centimeter vand på gaden. Det betyder, at der er vand langt oppe ad hendes vinduer. Brandvæsenet informerede dog om, at det ikke var et problem.

Brandvæsenet var henne ved damens lejlighed for at tjekke, om den var oversvømmet. Foto: Per Rasmussen

Et problem var dog, at der er faldet så meget vand, at brønddækslerne var blevet presset op af vandet. Det var dog ikke det eneste sted, trykket havde været for meget.

Damens toilet var nemlig også løbet over, men brandvæsenet kunne se, at hendes lejlighed heldigvis ikke så ud til at være oversvømmet.

De drivvåde brandfolk gik rundt på gaden for at lede efter brønddækslerne, der var blevet presset op af vandet. Foto: Per Rasmussen

DMI har varslet om disse skybrud samt torden i Vest- og Sydsjælland, Lolland-Falster og Langeland. De forventer dog, at det vil forblive en kategori 1-varsling, der betyder voldsomt vejr.