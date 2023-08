Vejrkaos: Her kan Hans ramme

Tirsdag bliver endnu en hård dag for de danske træer, som kommer til at kæmpe for ikke at blive revet op med rødderne.

Og vinden kommer særligt til at ramme én landsdel, som kan blive ramt af stormen Hans, som den er blevet døbt i Norge.

Det oplyser DMI til Ekstra Bladet mandag aften.

- Det er et lavtryk, der giver os al den her vind, og det er på vej mod nord nu. Den sydlige del af Danmark får lidt mindre vind tirsdag, end det har været tilfældet mandag.

- Men den nordlige del af Danmark, altså Nordjylland, kommer til at få kraftigere vind, end det har været tilfældet i dag (mandag, red.), siger vagthavende meteorolog Mille Jensen.

Sådan sker det

Landet over vil der dog fortsat være risiko for vindstød af stormstyrke. I Nordjylland vil man tilmed kunne blive ramt af vindstød af stærk stormstyrke.

Helsingør har fået masser af regn og blæst mandag. Her er et træ væltet ned over en bil i byen. Foto: Mads Claus Rasmussen

I Norge har det voldsomme vejr som bekendt fået navnet Hans, og det er således i Nordjylland, at der er størst chance for, at Hans rammer.

For at det skal ske, skal middelvinden, som måles over 10 minutter, være af stormstyrke. Og det har endnu ikke været tilfældet i Danmark.

- Jeg tror, vi får vindstød af stormstyrke, men ikke en middelvind af stormstyrke. Nok højst stormende kuling, som er lige under storm, siger Mille Jensen.

Hvorfor Hans?

Meteorologen tilføjer, at stormen under alle omstændigheder vil hedde Hans. Det skyldes en aftale mellem de nordiske lande.

- Den kom først til Norge, og det land, som den rammer først, får lov til at vælge navnet, forklarer hun.

Næste gang en storm skal navngives i Danmark, bliver det et kvindenavn med 'P' som forbogstav, efter den seneste storm i februar fik navnet Otto.

Hvad navnet så bliver, er fortsat uvist.

Nordjylland kommer formentlig til at få mest regn og vind tirsdag, lyder det fra DMI. Foto: Thomas Traasdahl/Ritzau Scanpix

- Vi ved det ikke endnu, men navnene ligger i en lukket konvolut, som vi kan åbne, når stormen rammer. Så de næste par navne er allerede valgt, siger Mille Jensen.

De slipper (måske) for regn

Hvad angår regn, er det også Nordjylland, der trækker sorteper tirsdag, hvor DMI forventer regn, regn, regn til landsdelen.

Bornholm og Nordsjælland, som har været hårdt ramt af nedbør siden søndag morgen, kommer desuden til at gå fri.

- Derudover kan der komme byger i den sydlige del af landet, mens der er bedst chance for tørvejr i den centrale del af landet, slutter Mille Jensen.