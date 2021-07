Vejrskifte: Nu bliver det vådt

Regn og torden står på programmet over hele landet i løbet af næste uge, hvor temperaturen dog holder sig over 20 grader

Fra i morgen søndag og ind i næste uge bliver der rigeligt med tid til både at vaske og stryge badetøjet, når der går hul på himlen over det meste af landet. Men pak ikke sommertøjet helt væk endnu.

Et lavtryk syd for England bringer både torden og regn med sig fra søndag og ind i næste uge.

Umiddelbart er der ingen steder i landet, som går fri for regnen, spår DMI.

- Regnen kommer først i det sydvestlige Danmark og vil så glide henover resten af landet, siger vagthavende meteorolog hos DMI, Thor Hartz.

Mængden af nedbør er lidt usikker, men der vil opstå lokale skydbrud.

- Der vil komme mellem 15-30 mm nedbør henover landet. Lokalt kan man risikere op til 50 mm regn, siger han.

Holder på varmen

Selvom sommervejret nu bliver mere ustadigt, så er der ifølge DMI ingen grund til at finde efterårssweateren frem endnu.

- På trods af regnen kommer vi i næste uge til at holde os nogenlunde over de 20 grader, siger vagtchef Thor Hartz.

Det ustadig vejr ser dog også ud til at fortsætte ind i den efterfølgende uge.

- De næste par uger bliver nok en klassisk omgang dansk sommervejr, hvor vi både får sol og regn, siger den vagthavende meterolog.

Sommeren er ikke slut

Badevejret og sommervarmen kan komme på retur, når vi kommer hen i den anden halvdel af august.

- Det ser ud til, med den smule usikkerhed som der selvfølgelig er, at vi får et højtryk igen i den anden del af august, siger Thor Hartz.

Det varme sommervejr ser altså ikke ud til at være færdigt for i år endnu, men tager et par ugers pause.