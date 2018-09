Vejrskifte over os: Nu kommer kulden

Det er blevet koldt, og tirsdag kan man se frem til is på bilruderne. Vi kan ikke udelukke, at der kommer frost, lyder det fra TV2 Vejret

Køligt vejr, regn, hagl og stormen Knud.

Vi har allerede fået smagen af efterårsvejret.

Men nu kommer der allerede vinterlige tendenser med kulde, der nærmer sig de helt lave plusgrader. Man kan derfor godt finde isskraberen frem.

- Vi kommer langt ned i graderne i Sønderjylland. Der kommer måske lidt frostrim på bilruderne, oplyser DMI's vagtchef, Trine Pedersen, til Ekstra Bladet

Hos TV2 Vejret går man så langt, at man ikke vil udelukke, at der sågar kan komme frost tirsdag.

- I nat og i morgen tidlig kan der være rim på græsset og is på bilruderne. Jeg vil kalde det efterårets første rimfrost. Men vi kan ikke udelukke, at der kommer frost flere steder i Sønderjylland, siger TV2 Vejrets metrolog Anders Brandt til Ekstra Bladet.

- Der er en lille mulighed for, at en målestation i Sønderjylland kommer til at måle frosttemepratur. Det er dog mest sandsynligt, at frosten holder sig til jorden, i græshøjde, på en bilrude eller på en postkasse, fortæller TV2's metrololog.

Hos DMI viser prognoserne dog ikke, at der er udsigt til decideret frostgrader, oplyser vagtchefen.

- Vinden bliver let til frisk med en smule sol tirsdag morgen. Op ad eftermiddagen kan der komme skyer. Efteråret er over os, siger Trine Pedersen.

Ifølge DMI byder tirsdag på temperature mellem 9 og 12 grader.