Vejrskifte på vej: - Forårsagtigt

Milde temperaturer, store mængder regn og kraftig blæst.

Det lyder som en beskrivelse af klassisk dansk efterårsvejr, men det er såmænd bare den vejrtype, der har præget vejrudsigterne uge efter uge siden oktober.

Se også: Usædvanlig vintervarme i Sydeuropa

Nu er der dog godt nyt til de af os, der hver dag vågner op og længes efter forår. Og skidt nyt til dem, der stadig måtte sidde og håbe på at få en smule regulært vintervejr at se.

- Det vejr, som vi får i slutningen af den her uge, er lidt det vejr, som vi får i slutningen af februar, altså uge otte og uge ni, som varsler mere solskin, mindre blæsende vejr og sådan en mild strømning, lyder det fra langtidsmeteorolog Lisette Grenbom.

- Det er lige før, at jeg kan ane lidt forår i luften.

Potentiel storm

Vi skal dog først igennem en vinterferie med meget lidt vinter og utroligt meget regn.

- Der er nærmest en motorvej af lavtryk, der bare vælter ind over Danmark. Det kommer til at give passerende regn fra vest, og der er rigtig meget vand i, fortæller Lisette Grenbom.

- Jeg tror, det kommer til at føles utroligt blæsende faktisk hele ugen, og når vi ser lavtryksbanerne på den her måde, så er der også et ret stort potentiale for, at der kan komme en storm.

- Det mest sandsynlige er dog nok, at vi kun kommer til at se vindstød af stormstyrke.

- Men det bliver blæsende og rigtig vådt. Nærmest dobbelt så vådt, som det plejer at være for en uge i februar, konstaterer meteorologen.

Forårsvejr i sigte

Fra vådt til godt. I anden halvdel af februar kommer nemlig det vejrskifte, som mange danskere den seneste tid har ventet på.

- Det ser både lysere og mere solrigt ud, når vi kommer ind i uge otte og ni. Der kommer til at ske et vejrskifte fra det her meget blæsende og regnfulde vejr gradvist, når vi kommer ind i uge otte og endnu mere faktisk, når vi kommer ind i uge ni.

- Det tyder på, at der er mere solskin, end vi plejer at have i februar måned i de her uger. Mindre blæsevejr og stadig på den lune side med vind primært fra vest og sydvest, og så ikke særligt meget regn.

- Så det tænker jeg sagtens kan blive helt forårsagtigt.

- Betyder det her, at vi decideret kan afblæse vinteren?

- Jeg har meget svært ved at finde noget vinter i prognoserne. Jeg kan ikke få øje på en kælkedag, det kan jeg simpelthen ikke. Hvis der skal komme noget, så kan det være, at der lige kortvarigt kommer lidt slud eller måske noget tøsne, men ikke noget, der bliver liggende, slår Lisette Grenbom fast.

Se også: Januar slår varmerekord