Der er god grund til at nyde det tørre, lune vejr i de kommende dage. Efter en periode med tørvejr og masser af sol er der nemlig et vejrskifte på vej.

Natten til søndag sender et lavtryk over Nordsøen skyer op over Danmark.

- Og efterhånden får hele landet regn eller byger, der kan være kraftige og med torden. Den ustadige vejrtype med regn og byger ser ud til at fortsætte et stykke ind i den kommende uge, skriver meteorog Mette Tilgaard Zhang fra DMI i en prognose.

Temperaturerne ventes dog at holde sig dog omkring de 18-23 grader.

Lørdag byder på strandvejr

Inden da byder både fredag og lørdag på fint sommervejr.

- Fredag starter skyet de fleste steder, men i løbet af dagen klarer det op, og sidst på dagen får de fleste en del sol, lyder det fra meteorologen.

Lørdag byder på solrigt strandvejr og temperaturer helt op til 20 og 27 grader