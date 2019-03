Velkommen til Løgnen om Ligestillingen

Det er heldigvis længe siden, men der var engang, hvor en vis politiker og redaktør ved navn Carl Ploug argumenterede mod kvinders politiske valgbarhed på denne måde:

’Jeg tror, at kvinden bør være, hvad allerede Biblen kalder hende, mandens medhjælp, men hans medhjælp i det private liv.'

Citatet fra 1888, som jeg har fundet i professor og forfatter Birgitte Possings glimrende bog ’Argumenter imod kvinder’, kan vi grine ad i dag. Til gengæld kan man blive både overrasket og forstemt over tallene fra Danmarks Statistik, som viser, at der fortsat er store skel mellem mænd og kvinder, selvom vi bryster os af at have ligestilling.

For nylig talte jeg med en 16-årig gymnasieelev om emnet. Hvad er vigtigst for ligestillingen, spurgte jeg ham. Han svarede, at det var at få viden om, hvordan det egentlig står til. Med kampagnen Løgnen om Ligestillingen tager vi ham på ordet og siger velkommen til ligestillings-virkeligheden. Prøv at tjekke tallene, og tænk over, hvordan det ser ud i din hverdag. Vi lader, som om vi har ligestilling, men det er reelt løgn.

Vidste du f.eks., at over halvdelen af Danmarks over 60.000 virksomhedsbestyrelser kun består af mænd? Jeg fandt først ud af det for nylig, og det var ærligt talt lidt af en ahaoplevelse. Hvis den er så skæv i toppen, så går der vist lang tid, før der sker noget på alle andre områder som f.eks. løn og barsel. Og hvem kan egentlig være tjent med det?

I de kommende dage sætter Ekstra Bladet fokus på ligestillingen i en række artikler og interviews, og 4. april åbner vi dørene på Rådhuspladsen til en fed fyraftensdebat for mænd og kvinder om, hvordan vi får reel ligestilling i Danmark. Du kan melde dig til her.

I dagens Danmark drøner der heldigvis ikke et flertal af Carl Ploug-agtige typer rundt og holder kvinder nede. Der er mange mænd, der bakker op om reel ligestilling, og der er mange ressourcestærke kvinder som mig selv, der kan og bør være med til at gøre en forskel.

Der er nok at tage fat på. Her er endnu et citat fra Possings bog, denne gang fra 2016 og udtalt af folketingsmedlem Joachim B. Olsen fra Liberal Alliance:

’Det er en medfødt mekanik, der gør, at kvinder har mere lyst til at gå hjemme med børnene, mens mændene arbejder. Det er ufornuftigt at tage biologien ud af det.’

Velkommen til virkeligheden - velkommen til Løgnen om Ligestillingen.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Se nøgletal for ligestilling i Danmark - eller manglen på samme:

Løngab:



Angiver forskellen mellem mænds og kvinders løn set i forhold til mænds løn, ud fra den standardberegnede timefortjeneste.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Par, hvor kvinden tjener mest:



Angiver par, hvor kvinden tjener mere end manden, set i forhold til par i alt (20-64-årige).

1989: 21 procent

2017: 30,1 procent

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Kvinder i bestyrelser og direktioner:



Bestyrelser: 19 procent

Direktioner: 14,8 procent

Indikatoren er kun beregnet i forhold til det antal bestyrelses- og direktionsmedlemmer, der er et oplyst køn på. Der er personer i statistikken over medlemmer af bestyrelser og direktioner, som ikke er identificerbare, og det er derfor ikke muligt at bestemme deres køn, alder, uddannelse mv. I nogle tilfælde er kønnet bestemt ved hjælp af navnet.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Barsel:



Angiver det gennemsnitlige antal orlovsdage fædre og mødre har taget efter fødslen. Indikatoren omhandler kun de børns familier, hvor moren og faren bor sammen og de begge er berettiget til barsel (tallet er fra 2015)

Fædre: 30,8 dage



Mødre: 297,6 dage