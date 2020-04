Vendt på hovedet: Migranter smugles UD af Europa

Det er svært for illegale migranter at finde arbejde i Europa i øjeblikket, og menneskesmuglere arrangerer derfor nu rejser ud af Europa

Tingene bliver vendt på hovedet i disse tider.

Det gode vejr er kommet, men vi må ikke samles udenfor. Størstedelen af danskerne arbejder enten hjemme eller slet ikke. Og nu er migranter begyndt at betale dyre domme for at komme UD af Europa.

Det skriver Berlingske lørdag.

Hårde lockdowns

Når migranter kommer til Europa, så ankommer de ofte først til enten Spanien eller Italien. Begge lande er dog hårdt ramt af coronarestriktioner i øjeblikket, og det går ifølge Berlingske også hårdt ud over det sorte arbejdsmarked.

Migranterne har heller ikke mulighed for at prøve lykken længere oppe i Europa, fordi de indre grænser er lukket flere steder.

I Marokko har man også indført strenge restriktioner på baggrund af virusudbruddet, hvilket gør, at marokkanske statsborgere ikke kan rejse ind i deres eget land på lovlig vis.

Alt dette betyder tilsyneladende, at illegale migranter begynder at rejse ud af Europa i stedet.

Betalte høj pris

Den spanske avis El País har fået indsigt i en intern EU-rapport, som beskriver en af rejserne ud af Europa, der fandt sted i slutningen af marts.

I rapporten står der blandt andet:

'Migrantsmuglere viser ekstrem fleksibilitet og tilpasningsevne i deres kriminelle virksomheder, og de organiserer nu også ture for illegale marokkanske migranter, der flygter fra covid-19 i den modsatte retning, det vil sige fra Spanien til Marokko,' citerer El País fra rapporten.

Her gik ifølge avisen omkring 100 illegale marokkanske migranter ombord på to oppustelige både for at rejse tilbage fra Spanien til Marokko.

Hver migrant betalte ifølge det spanske medie omkring 5400 euro for at blive sejlet ud af Europa, hvilket svarer til omkring 40.000 kroner. Den omvendte rute, altså fra Marokko ind i Europa, koster mellem 400 og 1000 euro. Det svarer til mellem 3000 og 7500 kroner.

Ikke den eneste

Selvom det kun er den ene tur, der er officielt bekræftet på nuværende tidspunkt, så beretter lokale medier i blandt andre Algeriet om, at illegale migranter også her er begyndt at vende tilbage med hjælp fra menneskesmuglere.

I Italien har menneskesmuglere ligeledes arrangeret ture den anden vej, beretter El País på baggrund af information fra politikilder.