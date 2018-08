Venezuela i dyb krise: Så mange millioner koster en rulle toiletpapir

Inflationen er eksploderet i Venezuela - se priserne her for ganske almindelige dagligvarer

Hvis man har svært ved at forestille sig den gigantiske inflation i Venezuela, vil disse billeder være til stor hjælp. Hvis man skal handle ganske almindelige dagligvarer i det sydamerikanske land, er man nærmest tvunget til at medbringe sine pengesedler i store plastikposer eller tasker. Så meget er inflationen eksploderet. Derfor fjerner man i dag også fem nuller på de nye pengesedler i landet.

En ganske almindelig pakke toiletpapir kostede f.eks. i går 2.600.000 bolivar på et mini-marked i hovedstaden Caracas. Det svarer til ca. tre kroner i Danmark. En 2,4 kilo stor kylling kunne man købe for det svimlende beløb af mere end 14 millioner bolivar - helt præcist 14.600.000. Det svarer til ca. 14 danske kroner. Og endelig kunne du købe et kilo gulerødder for 3 millioner bolivar. I dag bliver der så trukket fem nuller fra de utrolige inflations-priser, så det bliver lidt lettere for de handlende at bruge simpel hovedregning.

Det skriver flere medier heriblandt Reuters og Metro.

En 2,4 kilo stor kylling kunne du få for det svimlende beløb af mere end 14 millioner bolivar - helt præcist 14.600.000. Det svarer til ca. 14 danske kroner.(Foto: Ritzau/Scanpix))

Fjernelsen af de fem nuller på de nye pengesedler sker ifølge nyhedsbureauet AP i et forsøg på at bekæmpe inflationen, der ifølge Den Internationale Valutafond (IMF) kan nå en million procent i år.

Ifølge AP siger præsident Nicolas Maduro, at han også ønsker at hæve benzinpriserne i landet til et internationalt niveau. Det skal ifølge præsidenten ske i slutningen af september i et forsøg på at begrænse smugling af benzin på tværs af grænserne.

Kritikere mener, at kombinationen af disse forskellige tiltag blot vil gøre tingene værre, og oppositionsledere har opfordret til en landsdækkende strejke og protester på tværs af landet tirsdag.

Et kilo gulerødder kostede 3 millioner bolivar.(foto: Ritzau Scanpix)