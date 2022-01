Veninde rystet over 3F-boss

- Man kan jo slet ikke forstå, hvordan han har kunnet overskue at leve flere liv på en gang, siger veninde til Per Christensens tidligere hustru, som blev bedraget af 3F-formanden

Nyheden om, hvordan Per Christensen, formanden for 3F, har kunnet leve et dobbeltliv proppet med løgne og utroskab, har formentlig vakt undren i vide kredse.

Men selvfølgelig rammer uforståenheden hårdest i den kreds, der har været tæt på hans bedrag.

Mens de tillidssvigtede kvinder, han har levet sammen med, angiveligt ikke ønsker at udtale sig yderligere efter afsløringen i B.T., bekræfter en af disses nære veninder overfor Ekstra Bladet, at det ramte særdeles hårdt, da omfanget af hans bedrag kom frem i september.

Her fik to af dem, Louise Mogensen og Amalie Mathiassen, kontakt med hinanden, og da de siden fik de kendskab til en tredje, Laila Kildesgaard, faldt endnu flere brikker på plads.

- Hans undskyldning har jo hele tiden været noget med hans arbejde, og man kan jo slet ikke forstå, hvordan han har kunnet holde styr på det og overskue at leve flere liv på en gang. Og så i en tid med sociale medier, siger Anne Sofie Kragh med hørlig undren.

Hun havde Per Christensen siddende til højbords med sin egen familie, da hun i pinsen sidste år holdt nonfirmation for sin søn hjemme i Hareskovby. Et bord, hvor forbundsformanden i en grad var med til at sætte stemningen.

Louise Mogensen opholdt sig på Thurø i den tro, at kæresten var taget til Aalborg for at hjælpe en trængt slægtning. I virkeligheden sad han til højbords ved en nonfirmation i Hareskovby. Foto: Nicolai Lorenzen

- Man kunne ikke mærke noget på ham. Han var tværtimod meget afslappet, fortæller hun om den glade begivenhed.

Den deltog Per Christensen i som helt naturligt påhæng til sin hustru Amalie Mathiassen, Kraghs nære veninde, som var blevet bragt i den tro, at gemalen kom direkte fra en travl arbejdsweekend.

Samtidig opholdt hans kæreste, Louise Mogensen, sig i et sommerhus på Thurø med to fælles vennepar.

Dem havde Per Christensen samme morgen forladt med beskeden om, at han akut måtte bistå en psykisk trængt ven i Aalborg.

Per Christensen overnattede dog i sin og konens fælles lejlighed på Frederiksberg, før han næste morgen kørte tilbage til Thurø med morgenbrød.

Laila Kildesgaard er et af de tidligere helt uvidende ofre for Per Christensens utrolige dobbeltliv. Foto: Jens Dresling

Anne Sofie Kragh har som forfatter og journalist mødt mange typer og bevæget sig i mange samfundslag, men her rakte fantasien næsten ikke til at forstå virkeligheden.

Og i sine samtaler med Amalie Mathiassen har hun da også haft fokus på, at Per Christensens bedrag har været så dygtigt udført, at ingen har kunnet afkode situationen.

- Noget af det første, jeg talte med min veninde om, var, at hun - eller os andre for den sags skyld, for vi er jo mange, der er blevet bedraget af ham - ikke måtte blive kynikere efter det her.

- Vi skal stadig turde stole på folk, for det er heldigvis en enestående og meget ekstrem historie, siger Anne Sofie Kragh, der sammen med sin mand, fodboldkommentator Peter Grønborg, har været på flere weekendture med Amalie, Per og hendes børn.

Det samvær ophørte selvsagt efter afsløringen af forbundsformandens dobbeltliv.

- Det er jo ikke alene Louise og Amalie, der er blevet bedraget. Det er vi alle sammen, som hun bemærker det.