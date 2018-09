Vennerne i båden var tørstige: Så hoppede han ud fra høj bro med 24 øl

En ung australsk vovehals hoppede i vandet fra en høj trafikbro for at redde festen - se det vilde spring

En dramatisk, men måske også ganske morsom video er gået viralt. På videoen ser man en ung mand med 24 øl i en karton, der står på en høj trafikbro i området omkring den australske by Perth, mens hans venner i en båd nede på vandet opfordrer ham til at springe ned i vandet sammen med de 24 øl. Vennerne i båden er nemlig angiveligt ganske tørstige.

Den unge mand tøver lidt, mens han tager mod til at udføre det høje spring. Og så kaster han sig ud i luften. Men han slipper undervejs de 24 øl i en karton, der flyver gennem luften ved siden af ham. Både øl og mand lander sikkert i vandet. Og festen på båden er reddet.

Det skriver flere medier heriblandt det lokale medie Perth Now og Daily Mail.

Ifølge Perth Now blev det dramatiske spring foretaget fra trafikbroen Stirling Highway.

Her flyver den unge mand gennem luften, mens de 24 øl i en karton flyver ved siden af ham. Både mand og øl landede sikkert. (Foto: Privatfoto/twitter)

Videoen blev første gang lagt ud på Twitter af The Bell Tower Times, der i opslaget skriver:

'Denne fyr spilder ikke tiden med sin mission om at bringe forsyninger'.

Selv om mandens spring fra broen umiddelbart ikke er ulovligt, har politiet fra det vestlige Australien opfordret den person, der har taget filmen, om at udlevere videoen til politiet.

- Vi opfordrer borgere, der er i besiddelse af lignende videoer, til at udlevere dem til deres lokale politistation, lyder det i en udtalelse fra politiet i det vestlige Australien.

Sprang i vandet fra kørende tog på en bro

Videoen af bro-hopperen med favnen fuld af øl er dukket op kun fem måneder efter en anden video, der viser en mand foretage et livsfarligt spring ned i vandet fra taget af et tog, der kørte over Fremantle Railway Bridge. Se den her.

Herunder kan du se twitter-opslaget med øl-manden, der hopper ud fra broen.

This guy is wasting no time with his resupply mission from the bottlo #emuexport #bombsaway (Mick S) pic.twitter.com/8vSK6Urwls — The Bell Tower Times (@BellTowerTimez) 24. september 2018