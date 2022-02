Vennerne klapper i

Hvis du ved noget om sagen, kan du skrive fortroligt til Ekstra Bladets journalister på munk@eb.dk.

Tech-dronningen Sahra-Josephine Hjorth har tiltrukket sig opmærksomhed fra en række prominente navne, der er blevet lullet ind i hendes fortælling om, at hendes virksomhed Canopylab kan blive det nye Google og hele 6,5 mia. kroner værd om få år.

Således har hun fået en fremtrædende post i Dansk Industri, hvor hun sidder side om side med Netcompany-milliardæren André Rogaczewski, som hun har fremhævet som en af de personer, der har været helt centrale for hende succes.

Senest blev hun efter indstilling fra Anders Fogh Rasmussens fond udvalgt til et eftertragtet lederkursus hos Obama Foundation.

I Canopylabs ejerkreds og bestyrelse er der også navne, som har set godt ud, når Sahra-Josephine Hjorth har fået penge fra private investorer og statslige fonde som Innovationsfonden og Vækstfonden.

Den anonyme Mærsk-arving Christian Mærsk Mc-Kinney Olufsen - skibsrederens barnebarn - har været investor siden slutningen af 2016, ligesom han en overgang har været bestyrelsesformand. Han trak sig dog fra bestyrelsen i 2019, men har beholdt sin investering i virksomheden.

Også Saxo-stifteren, Jørgen Balle Olesen, der tjente mange millioner, da JP/Politikens Hus i 2018 købte hans hjertebarn, blev i 2020 både bestyrelsesmedlem og investor i virksomheden.

Samlet er der blevet postet omkring 18 millioner kroner ind fra investorer, og desuden har Sahra-Josephine Hjorths selskab bl.a. lånt seks millioner kroner i Vækstfonden - og fået en bevilling fra Innovationsfonden på 14 millioner kroner sammen med blandt andre Aalborg Universitet.

Men nu hvor glansbilledet er ved at krakelere, er der ikke meget støtte at hente fra de navne, der med deres ry og rygte har været med til at blåstemple hende som en succes.

Aner ikke, hvad der er op og ned

Ekstra Bladet har forsøgt at få et interview med Christian Mærsk Mc-Kinney Olufsen, men han oplyser, at han ikke har nogen kommentarer.

Vi ville ellers gerne vide, hvorfor han har trukket sig fra bestyrelsen, men samtidig har beholdt sin ejerandel. Men det vil den pressesky Mærsk-arving altså ikke dele med offentligheden.

Saxo-stifteren Jørgen Balle Olesen, der stadig sidder i Canopylabs bestyrelse, er bestemt heller ikke snakkesalig, da Ekstra Bladet ringer til ham.

Han lægger faktisk på, da Ekstra Bladet har præsenteret sig og stiller et spørgsmål.

Hos Dansk Industri, hvor hun sidder som næstformand i DI Digital, har de overhovedet ikke lyst til at forholde sig til, at deres tech-stjerneskud eksempelvis har talt usandt om sin ph.d.

DI Digitals branchedirektør, Rikke Hougaard Zeberg, nægter at stille op til interview, og da Ekstra Bladet fanger Dansk Industris politiske direktør på telefonen, Emil Fannikke Kiær, påstår han, at han ikke kender særligt meget til sagen.

- Det har vi ikke nogen kommentarer til. Jeg har ingenting at kommentere - jeg aner ikke, hvad der er op og ned. Så det må I tage med hende.

- Men er det ikke noget, som man har diskuteret?

- Jamen, hvorfor skulle man diskutere det?

- Fordi I har en næstformand i DI Digital, der har sagt, hun har en ph.d., når hun ikke har det?

- Jeg ved det ikke. Det har jeg ikke nogen kommentarer til, jeg synes, du skal tage det med hende, siger han.

Tavse pengetanke

Ekstra Bladet har forsøgt at få et interview med Vækstfondens direktør, Rolf Kjærgaard. Den statsejede fond har lånt seks millioner kroner til Sahra-Josephine Hjorth og Canopylab, og Vækstfonden fremhæver selv virksomheden på fondens hjemmeside til inspiration for andre iværksætterspirer.

Alligevel vil fondens direktør, Rolf Kjærgaard, ikke udtale sig i et interview.

Canopylab og Sahra-Josephine Hjorth har ad flere omgange fået bevilliget penge fra Innovationsfonden, men de vil ikke kommentere den konkrete sag.

Ekstra Bladet har via Dansk Industri og Netcompany forsøgt at få et interview med André Rogaczewski, men det har han ikke ønsket.

Heller ikke Anders Fogh Rasmussen, der via sin fond har banet vejen for Sahra-Josephine Hjorths Obama-eventyr, har lyst til at udtale sig.

Sahra-Josephine Hjorts venner har båret Canopylab frem

Ekstra Bladet har også forgæves forsøgt at få et interview med den kendte tv-vært Clement Kjersgaard, som Sahra-Josephine Hjorth også fremhæver som en af de personer, der har været vigtig for hendes succes.

Ekstra Bladet har ad flere omgange tilbudt Sahra-Josephine Hjorth at stille op til interview - og vi har sendt hende en lang række spørgsmål på skrift, som hun har valgt ikke at svare på.