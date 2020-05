Venstre: Brostrøms mail bekræfter vores mistanke

Hvem talte statsminister Mette Frederiksen om, da hun på det historiske pressemøde 11. marts lukkede landet ned med ordene:

- Derfor er det myndighedernes anbefaling, at vi lukker al unødvendig aktivitet ned på de områder i en periode, lød det fra statsminister Mette Frederiksen.

Det spørgsmål bliver omdrejningspunktet for et samråd, som Venstre vil indkalde statsministeren til på baggrund af Jyllands-Postens afdækning af, at Sundhedsstyrelsen ikke anbefalede den omfattende nedlukning af i landet.

At Ekstra Bladet nu kan fremlægge en mail fra Søren Brostrøm, som 1. marts advarede om, at en for omfattende nedlukning på gøre mere skade end gav, gør kun behovet for et samråd større.

Det siger sundhedsordfører Martin Geertsen (V).

- Egentlig bekræfter hans mail mig i det, jeg havde på fornemmelsen i forvejen: At det nok ikke var sundhedsmyndighederne, der var kommet med nogen klar anbefaling om, at en total nedlukning af Danmark var baseret på evidens, siger Martin Geertsen.

Han vil gerne have klare svar fra statsministeren på, hvilke myndigheder hun talte om på pressemødet den 11. marts.

- Hvad pokker var det for nogle myndigheder, hun tænkte på, da hun på pressemødet sagde, at det var myndighederne, som synes, at man skulle lukke Danmark ned. Med den mail, I har fundet frem her, er det endnu tydeligere, at der ikke var tale om myndighederne, siger han.

Han mener, at der er behov for en tilbundsgående undersøgelse af hele forløbet. En undersøgelse, som regeringen ikke selv skal stå for, hvis det står til Venstre:

- Det her bekræfter behovet for, at hele det her forløbet skal underkastes en grundig evaluering på et tidspunkt. Og at det nok også er fornuftigt, at det er Folketinget og ikke regeringen, der har hånd i hanke med den evalueringsproces. Vi tror, det er bedst, at tingene bliver så uafhængige af regeringen som muligt, siger han.

