Venstre: Flere friplejehjem skal sikre bedre ældrepleje

To tiltag skal sikre en bedre ældrepleje, mener Venstres ældreordfører, Jane Heitmann.

Det siger hun efter endnu en sag om svigt i ældreplejen.

Denne gang drejer det sig om en videooptagelse, som TV2 har bragt, hvor en sosu-ansat håner en demensramt kvinde på et plejehjem i Helsingør.

Venstre foreslår mere frit valg, så der i alle kommuner er mindst ét friplejehjem, og at der er pårørende i alle plejehjemsbestyrelser.

- Der er brug for mere frit valg. I dag er det sådan i mange kommuner, at der kun er en type plejehjem. Nemlig det kommunale.

- Vi ønsker, at der bliver flere friplejehjem, så der i alle kommuner er mindst ét friplejehjem, så alle ældre har noget at vælge imellem.

- Og så ønsker vi en styrket pårørendeinddragelse. Altså bestyrelser på alle plejehjem, hvor også de pårørende har en plads, siger Heitmann.

I videoen fra Helsingør taler en mandlig sosu-ansat engelsk til den 83-årige demensramte kvinde, der giver udtryk for, at hun ikke forstår den sosu-ansatte.

På engelsk spørger den sosu-ansatte blandt andet, om kvinden er skør, og hvad der er galt med hende.

Videoen er efterfølgende sendt fra den ansatte til en bekendt, skriver TV2. Videoen blev ifølge TV2 sendt 31. maj. Den ansatte blev fyret i juni.

Videoen fra Helsingør kommer, efter at TV2 tidligere på året kunne afsløre, hvordan ældre på to plejehjem i Aarhus og Randers blev udsat for omsorgssvigt.

- Det, vi har kunnet konstatere i Randers og Aarhus, er, at de pårørende er kørt direkte over, siger Heitmann.

- De pårørende har typisk henvendt sig til først personalet og så til ledelsen og i nogle tilfælde også kommunalbestyrelsen, men ingen har lyttet. Tingene er bare fortsat, og det dur ikke, siger Heitmann.

Sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke (S) skrev søndag på Twitter:

- Det gør ondt at se de her billeder, at høre de ord blive sagt til en kvinde, der står fuldkommen hjælpeløs og prøver at forstå. Det er ubærligt.

- Mange gør et flot og fagligt stykke arbejde, men eksemplerne på uværdig og forrået kultur er alt for mange.

Dansk Folkepartis gruppeformand, Peter Skaarup, kalder den seneste sag om svigt for 'noget forbandet svineri'.

- Vi skal sikre, at vores ældre får den bedst mulige pleje - uden at blive udsat for sådan en nederdrægtig opførsel, skriver han på Facebook.

Administrerende direktør i Ældre Sagen Bjarne Hastrup mener, at videoen er i en 'uanstændig klasse for sig'

- Men den kommer i fortsættelse af en lang række uhyrligheder på pleje- og hjemmehjælpsområdet.

- Så jeg vil sige til ministeren, at det ikke er nok med snakken. Vi kræver handling og noget helt konkret nødhjælp til plejesektoren, så hurtigt han overhovedet kan skaffe det, siger Bjarne Hastrup.

Han forestiller sig, at der skal sættes 2,5 milliarder kroner af på næste års finanslov til 'nødhjælp' i ældresektoren. Og så ser Ældre Sagen gerne, at ansatte i sektoren afkræves et 'plejeløfte' - i stil med lægernes lægeløfte.

Kravene vil Ældre Sagen have med på et kommende ældretopmøde med politikere og organisationer.

SF mener, at ansatte i ældreplejen fremover skal have autorisation, før de kan få ansvar for at tage sig af ældre eller svage borgere.

- Vi skal gøre alt, hvad der står i vores magt, for at sikre, at en ansat, som misbruger sin stilling og udviser grov adfærd overfor ældre borgere aldrig får lov at vende tilbage som plejer, siger ældreordfører Kirsten Norman Andersen (SF) i en skriftlig kommentar.