Venstre med garanti: Der kommer ikke forbud mod at tegne Muhammed

Statsminister Mette Frederiksen ville onsdag på Socialdemokratiets sommergruppemøde ikke forholde sig til, om det kommende koranafbrændingsforbud vil kunne have nogen som helst betydning for, om man må tegne profeten Muhammed. Det vil det andet regeringsparti Venstre til gengæld gerne.

Politisk ordfører for Venstre Morten Dahlin slår i Radio4 Morgen fast, at det kommende koran-afbrændingsforbud ikke kommer til at få betydning for, om man må tegne profeten Muhammed.

- Detaljerne i forslaget må vi tage, som det kommer, men vi kommer selvfølgelig ikke til at forbyde at lave satiretegninger - heller ikke af Muhammed, siger Morten Dahlin.

- Jeg synes, det er en vigtig del af ytringsfriheden. Det er en stor del af den danske journalistiske tradition, at man bruger satiretegninger. Det kan både være over religiøse figurer, figurer fra sportsverdenen eller for den sags skyld politikere. Jeg tror da også, at der er en enkelt eller to, som har lavet en tegning af mig. Så det er ikke noget, som vi kommer til at begrænse.

Direkte adspurgt, om Morten Dahlin kan udstede en garanti for, at der ikke kommer forbud mod at tegne Muhammed, svarer han:

- Ja, selvfølgelig.

Meldingen kommer på dagen, hvor Venstre åbner deres sommergruppemøde i Farsø.