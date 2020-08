Venstre vil have håndtrykket tilbage, hvis det kan lade sig gøre

Hvis du synes, det var svært at finde ud af, hvordan du skulle hilse på folk inden coronakrisen, så er det ikke blevet nemmere efter, at krisen indtraf.

Sundhedsstyrelsen råder fortsat til at undgå håndtryk, kindkys og kram, og hvad gør man så lige?

Nu vil Venstre have sundhedsminister Magnus Heunicke (S) til at svare på, om det stadigvæk er nødvendigt at fraråde håndtrykket, og hvad man eventuelt kan gøre for at få det tilbage. Det fortæller DR Nordjylland.

- Jeg synes, det er en smuk måde at hilse på hinanden, uanset om man kender hinanden eller ej, siger Venstres gruppeformand Karsten Lauritzen, der i Folketinget har sendt fire spørgsmål til ministeren om emnet.

- Derfor vil jeg gerne finde ud af, om man på sundhedsmæssig forsvarlig vis kan finde en måde, hvorpå man kan give hinanden hånden igen.

Karsten Lauritzen mener for eksempel, det kunne være en mulighed at ændre retningslinjerne, så man i stedet for at fraråde håndtryk råder folk til at spritte af både før og efter.

Han vil være ked af en situation, hvor håndtrykket lige så stille forsvinder.

- Sagt med et smil er jeg ikke selv så meget til krammere, men jeg er meget til, at vi giver hinanden hånden, når vi hilser, og det har vi jo gjort i hundredvis af år, og derfor håber jeg, at perioden, hvor Sundhedsstyrelsen fraråder det, bliver så kort som mulig.

- Jeg vil blive meget ked af, hvis den sociale norm nu bliver, at man ikke kan give hinanden hånden, siger Karsten Lauritzen.

Derudover kan der være særlige situationer, hvor folk i dag vælger at give hinanden et håndtryk, selvom det frarådes.

Her vil det være godt at vide, hvilke forholdsregler man skal tage bagefter, mener han.

Det har i dag ikke været muligt at få en kommentar fra Magnus Heunicke (S).

Men spørger man professor i virologi og immunologi på Aarhus Universitet Søren Riis Paludan, så er det ikke umiddelbart nogen god ide at genindføre håndtrykket.

Fysisk kontakt er en af de primære kilder til smitte, og det gælder også håndtrykket, siger han.

- Når smittetallene går op, synes jeg den primære opgave er at få styr på det.

Søren Riis Paludan tilføjer, at det vil hjælpe meget at spritte af, før og efter at man giver hånd.

- Det spørgsmål, der så naturligvis bare opstår er: Får vi det gjort? siger han.

I går blev det besluttet at udskyde den planlagte justering af forsamlingsforbuddet fra 100 til 200 personer. Det sker som følge af en stigning i smittetallet de seneste dage.