Venter i spænding: Derfor kan renterne falde betydeligt

Dagens absolutte højdepunkt set med økonomiske briller er afslutningen af den amerikanske centralbanks pengepolitiske møde, der munder ud i en rentebeslutning onsdag aften dansk tid.

Den generelle forventning er, at centralbanken forhøjer renten med 25 basispoint til et niveau på 5,00-5,25 pct.

Men det vigtigste er sandsynligvis den efterfølgende erklæring og ikke mindst pressemødet, hvor centralbankchef Jerome Powell redegør for beslutningerne og indikerer den fremtidige udvikling.

- Vi venter, at Federal Reserve hæver renten med 0,25 procentpoint. Skulle det efterfølgende pressemøde have en blød undertone, kan det presse renterne betydeligt ned, vurderer seniorøkonom Kim Blindbæk fra Sydbank i et notat onsdag morgen.

Frygten for en større bankkrise er onsdag fortsat med til at presse investorerne over i det mere sikre obligationsmarked, hvilket fører til lidt lavere effektive renter.

Renten på den toneangivende tiårige danske statsobligation ligger onsdag ved middagstid i 2,53 pct., hvilket er 2 basispoint lavere, end da obligationsmarkedet lukkede tirsdag.