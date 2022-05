Ventetid på 92 uger for demensudredning - Det er katastrofalt

Det stikker helt af med ventetiden for udredning af demens.

Værst ser det ud i Region Midtjylland, hvor der på Aarhus Universitetshospital er helt op til 92 ugers ventetid for en udredning.

Det betyder, at både patienter og pårørende skal vente op til to år på at få svar på, om de er købt eller solgt til en af de hyppigste dødsårsager for personer over 80.

Det er katastrofalt, lyder det fra Alzheimerforeningen.

Ventetid over hele landet

Det ser slemt ud i Region Midtjylland, som ligger klart på top fem over steder, hvor der er mest ventetid for udredning af demens.

Men det er faktisk i hele landet, at det ikke kan lade sig gøre, at holde sig på de fire uger, som behandlingsgarantien lyder på.

Det skyldes blandt andet, at regionerne i 2021 opsagde samarbejdet med en privat udbyder inden for udredning af demens.

Grunden var, at kvaliteten var for dårlig.

Opsigelsen af samarbejdet sætter Alzheimerforeningen pris på, men efterdønningerne med den alt for lange ventetid er helt uacceptable, lyder det.

- Når man skal udredes for en potentiel livstruende sygdom, er det ikke acceptabelt for hverken patienten eller de pårørende, at man skal gå i op til 92 uger og vente, siger formanden for Alzheimerforeningen, Nis Peter Nissen.

- Derudover er det med demens - som med mange andre sygdomme - jo før, man kan gribe ind, jo bedre. Demens udvikler sig jo ikke i en positiv retning på to år, fortsætter formanden.

Kræver handling

Selvom opsigelsen af samarbejdet med den private udbyder helt sikkert har haft en effekt på den stigende ventetid, mener Nis Peter Nissen ikke, at det er hele årsagen.

- Generelt er fokusområdet på demens og Alzheimers katastrofalt bagud i forhold til for eksempel kræft. Jeg tror, at politikerne glemmer, at demens er den fjerdehyppigste dødsårsag for personer over 80 år, og at vi kun bliver ældre og ældre.

- Jeg mener, at politikerne skal til at få fingeren ud. Her mener jeg nødvendigvis ikke flere penge, men mere fokus og prioritering, siger Nis Peter Nissen, der derudover mener, at der skal komme en akutpakke, der kan hjælpe med at nedbringe ventetiden over hele landet.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Ekstra Bladet har snakket med Purnima Erichsen (K), der er formand for hospitalsudvalget i Region Midtjylland.

Hun erkender, at den lange ventetid i regionen er et problem.

- Det er selvfølgelig ikke optimalt, at der er op til 92 ugers ventetid. Men jeg ved også, at de arbejder ude på afdelingerne for at få bragt ventetiden ned.

- Hvordan arbejder de konkret med det?

- Jeg ved, at vores personale på Aarhus Universitetshospital, hvor det ser værst ud, arbejder ekstra. Derudover skal vi finde ud af, om vi kan ændre i prioriteringerne. Vi kan desværre ikke trylle flere neurologer frem, så det handler om, at finde ud af, hvor vi skal sætte ind. Nu ser det jo klart ud til, at vi bliver nødt til at prioritere at få den her ventetid bragt ned.

- Alzheimerforeningen kritiserer generelt politikere for at nedprioritere demens frem for andre alvorlige sygdomme. Er det også dit billede?

- Nu er jeg ny i den her stilling, så jeg kan ikke sige, hvordan det har set ud de tidligere år. Men hvis Alzheimerforeningen mener det, er jeg villig til at gå i dialog med dem, lyder det fra Purnima Erichsen.