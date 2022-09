Ventetider på 14 år: 'Fuldkommen urimeligt'

Folk venter op til 14 år på Afdeling for Kæbekirurgi, mens det private står klar til at behandle indenfor en måned. Det skal der kigges nærmere på, mener Venstre

- Det er fuldkommen urimeligt, at folk skal vente så længe på at komme til behandling i det danske sundhedsvæsen.

- Og det bliver altså endnu mere urimeligt, hvis det viser sig, at der rent faktisk også er kvalitetsbehandling ude i det private.

Sådan lyder det fra Venstres sundhedsordfører Martin Geertsen.

Reaktionen kommer ovenpå Ekstra Bladets artikler om Simon, der mister flere og flere tænder, mens han venter på behandling på Afdeling for Kæbekirurgi på Rigshospitalet, samtidig med at det private ville kunne tage imod patienter på ventelisten indenfor en måned.

- Det kan ikke nytte noget, folk hænger så lang tid på venteliste, hvis der rent faktisk er høj kvalitet ude i det private, lyder det fra sundhedsordføreren.

- Så skal vi bruge det private til at forkorte de ventelister med.

Annonce:

Konfronterer ministeren

Martin Geertsen vil derfor tage problemet videre til sundhedsminister Magnus Heunicke.

- Jeg vil stille sundhedsministeren spørgsmålet om, hvad det er for nogle faglige grundlag, der er for, at man ikke kan sende de kæbekirurgiske patienter ud i det private, hvis kvaliteten rent faktisk er til stede, lyder det fra sundhedsordføreren.



Ekstra Bladet ville gerne have haft en kommentar fra Socialdemokratiets sundhedsordfører, Rasmus Horn Langhoff. Han har ikke ønsket at stille op, men henviser i stedet til Sundhedsstyrelsen.

Styrelsen har tidligere givet dette svar til Ekstra Bladet: