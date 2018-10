Verden er af lave: Nu er det forbudt at klappe på et universitet

Gennem de sidste par uger har det her i Danmark været diskuteret meget, at Københavns Universitet opfordrede deres elever til at genoverveje et tema til en rus-fest, hvor eleverne skulle være klædt ud som mexicanere, iklædt sombrero, for at undgå, at nogle ville blive krænket. Dermed er der givet luft til den krænkelses-ideologi, der har vundet frem på de amerikanske universiteter.

Men i Storbritannien er der også godt vind i sejlene på den såkaldte identitetspolitik med safespaces for sarte studerende. Det viser en helt frisk sag fra Universitetet i Manchester, hvor man netop har indført et forbud mod klapsalver i forbindelse med f.eks. foredrag og debatter på universitetet. De skal nu erstattes af såkaldte lydløse 'jazz-hænder eller tegnsprogs-klap. En form for lydløse klap, hvor man ikke klapper hænderne sammen.

Det skriver flere medier heriblandt BBC og Manchester Evening News og The Guardian

Udover at klappe er det også blevet forbudt at juble.

Det er Studenterrådet, der er kommet med det usædvanlige forslag, hvor man nu har forbudt både klapsalver og jublen.

Sara Khan fra Studenterrådet forklarer til BBC, at forslaget er gennemført for at skabe mere såkaldt 'safespace' for døve elever, samt elever med autisme eller forstærket følsomhed.

Forbuddet har dog mødt kritik fra flere sider. Og studenterne er blevet beskyldt for at være forkælede.

Den kendte journalist, Piers Morgan, mener, at forbuddet demonstrerer, at verden er af lave. Han lagde et opslag ud på twitter, hvor han kort og godt skrev:

'Storbritannien har mistet forstanden'

BBC-journalisten Jeremy Vine kommenterede også sagen på twitter, hvor han lagde et billede ud af af britiske soldater i en skyttegrav under Den Første Verdenskrig. Til billedet skrev Jeremy Vine:

'Jeg er glad for, at nogle modige unge sjæle besluttede sig til at ignorere problemerne med pludselige høje lyde for 100 år siden'.