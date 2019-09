Verdens ældste barber er død - 108 år gammel

Anthony Mancinelli fra New York nåede at blive kendt som verdens ældste barber, inden han døde 19. september, 108 år gammel.

Mancinelli var otte år gammel, da han og familien immigrerede til USA, og inden længe begyndte han at feje gulve i en frisørsalon for at hjælpe sin familie økonomisk.

Som 12-årig begyndte han selv at klippe folks hår. Og det er han blevet ved med lige siden.

Han gik aldrig på pension og fandt stor passion gennem sit arbejde som barber, fortæller hans søn, Robert, til CNN.

I 2018 kom den dengang 107-årige New York-baserede barber i Guinness Rekordbog for at være verdens ældste barber, der stadig var beskæftiget.

- Alle elskede ham. Han er verdenskendt, siger sønnen om sin ihærdige far.

Han fortæller til CNN, at faren var sund og rask det meste af sit liv, indtil han i februar i år fik en kræftdiagnose.

Omkring seks uger før sin død havde han været skidt tilpas og havde brug for at hvile sig. Men han havde planer om at vende tilbage på arbejdet hurtigst muligt og havde ingen forestillinger om at stoppe som barber.

På sin 105 års fødselsdag var Anthony Mancinelli selvfølgelig også på arbejde. Foto: Gillette via AP Images

Da Anthony Mancinelli begyndte at klippe folks hår i 1923, tog han 25 cent for sin service.

Op til hans død kostede det 19 amerikanske dollars - cirka 130 kroner - at blive klippet hos den 108-årige barber hos Fantastic Cuts i New Windsor, hvor han arbejdede.

Anthony Mancinelli arbejdede som frisør i 96 år. Foto: Gillette via AP Images

CNN har talt med salonens ejer, Jane Dinezza, der stadig ikke har vænnet sig til, at Anthony Mancinellis stol nu står tom.

- Han er en legende. En af tv-stationerne spurgte, hvem der nu skulle overtage hans stol. Det havde jeg ikke tænkt over, men kan nogen overhovedet fylde hans stol? Nej, siger Jane Dinezza. Hun har derfor besluttet, at stolen skal fortsætte med at være tom som et minde om verdens ældste barber.