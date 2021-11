Verdens ældste er død

Verdens ældste person er mandag afgået ved døden.

Det oplyser myndighederne i den fillipinske by Kabankalan, hvor Lola Francisca Susano boede, på Facebook.

- Det er med stor sorg i hjertet, at vi har fået beskeden om, at vores elskede Lola Francisca Susano mistede livet tidligt mandag aften 22. november, skriver myndighederne.

Ifølge CNN på Filippinerne blev kvinden testet positiv for corona seks dage før sin død, men efter sigende havde hun ingen symptomer. Derfor arbejder myndighederne nu på at fastslå en dødsårsag.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Lola Francisca Susano på sin 124 års fødselsdag. Foto: City Government of Kabankalan

Det oplyser talsperson for kommunen Jake Carlyne Gonzale til CNN.

Ifølge Lola Francisca Susanos papirer blev hun født i 1897, og det gjorde hende til den eneste person i verden fra 1800-tallet, der stadig levede.

Guiness World Record oplyste i september, at de fortsat var i gang med at se på hendes officielle dokumenter for at slå fast, at hun rent faktisk var den ældste i verden.